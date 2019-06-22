Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе

Летиция так же, как и герцогиня Кембриджская, любит платья длины миди.
Для выхода экс-журналистка надела шелковое платье с голубовато-белым "королевским" принтом из коллекции Sandro.
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Queen Letizia of Spain attends DISCAPNET 2019 awards at El Beatriz auditorium on June 21, 2019 in Madrid, Spain. #queenletizia #letizia #reinaletizia #queen #reina #doñaletizia #spain #royalfamily #españa #madrid #fashionstyle #fashiongram #fashion #ladystyle #queenletiziastyle #beauty #royalfamily #royalcouple #instafashion #instaroyals #royalnews
Лаконичный черный пояс сделал акцент на талии 46-летней женщины. Стоит отметить, что цены на наряды от этого бренда колеблются в пределах 130-600 евро.
Образ жены испанского короля Филиппа VI завершили синие "питоновые" лодочки на высоком каблуке и клатч в тон. Стилисты Летиции сделали ей простую укладку волос и легкий дневной макияж в нюдовых оттенках.