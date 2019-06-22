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Суббота, 22.06.2019
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Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе
Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе

Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе

Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе
19:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Испанская королева Летиция в очередной раз поразила общественность своим изысканным образом в пятницу, 21 июня, в Мадриде.

Летиция так же, как и герцогиня Кембриджская, любит платья длины миди.

Для выхода экс-журналистка надела шелковое платье с голубовато-белым "королевским" принтом из коллекции Sandro.

Лаконичный черный пояс сделал акцент на талии 46-летней женщины. Стоит отметить, что цены на наряды от этого бренда колеблются в пределах 130-600 евро.

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Образ жены испанского короля Филиппа VI завершили синие "питоновые" лодочки на высоком каблуке и клатч в тон. Стилисты Летиции сделали ей простую укладку волос и легкий дневной макияж в нюдовых оттенках.

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Стиль, Образ, Королевская семья, Look, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
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