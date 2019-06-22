Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе

Новости шоу бизнеса: Испанская королева Летиция в очередной раз поразила общественность своим изысканным образом в пятницу, 21 июня, в Мадриде.

Летиция так же, как и герцогиня Кембриджская, любит платья длины миди.

Для выхода экс-журналистка надела шелковое платье с голубовато-белым "королевским" принтом из коллекции Sandro.

Лаконичный черный пояс сделал акцент на талии 46-летней женщины. Стоит отметить, что цены на наряды от этого бренда колеблются в пределах 130-600 евро.

Образ жены испанского короля Филиппа VI завершили синие "питоновые" лодочки на высоком каблуке и клатч в тон. Стилисты Летиции сделали ей простую укладку волос и легкий дневной макияж в нюдовых оттенках.