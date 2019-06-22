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Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов

Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов
21:16 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) продемонстрировала свою фигуру спустя девять месяцев после рождения первенца.

Певица вместе с мужем, продюсером Алексеем Бондарем отправились в отпуск. На отдых супруги решили взять и маленького Ваню. Они остановились в городе Китен (Болгария), который расположен на побережье Черного моря.

Снимками с отдыха Светлана поделилась в своем Instagram.

 
 
 
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Mom power P.S.: non - alcohol mohito only ⠀ #familytime #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Допис, поширений користувачем @ tarabarova

На одном из фото TARABAROVA позирует в модном купальнике зеленого цвета и светлой кепке. Певица демонстрирует свою подтянутую фигуру и плоский живот.

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Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше певицы на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 у супругов родился сын.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Светлана Тарабарова, Instagram звезд, Тарабарова.
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