Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов

Новости шоу бизнеса: Известная украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) продемонстрировала свою фигуру спустя девять месяцев после рождения первенца.

Певица вместе с мужем, продюсером Алексеем Бондарем отправились в отпуск. На отдых супруги решили взять и маленького Ваню. Они остановились в городе Китен (Болгария), который расположен на побережье Черного моря.

Снимками с отдыха Светлана поделилась в своем Instagram.

На одном из фото TARABAROVA позирует в модном купальнике зеленого цвета и светлой кепке. Певица демонстрирует свою подтянутую фигуру и плоский живот.

Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше певицы на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 у супругов родился сын.