"Спасибо, что ты такой": Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу с днем рождения

Новости шоу бизнеса: В честь 38-летия ведущего его коллега по шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк оставила трогательное поздравление.

Никитюк посвятила публикацию на своей странице в Instagram Сергею Притуле, показав их совместное фото.

Леся назвала своего коллегу лучшим "стендапером" Украины, лучшим ведущим и гостеприимным соседом. По ее словам, Сергей всегда может дать полезный совет и является таким человеком, к которому "хочется тянуться".

"В этот прекрасный солнечный день отмечает свой день рождения – он! Сергей Притула Дмитриевич. Не знаю как так случилось, но ты встречался на моем пути в момент важных решений, которые я должна была принять! А ты такой случайно сидел в кафешке, мимо которой я задумываясь проходила, и пил коньячок и такой: "Эу, Светка, ты чего такая серьезная?". И сразу находил толковые советы. Спасибо, что ты такой, Серый! Очень радуюсь и немного боюсь тебя, когда захожу в студию "Кто сверху?"! Ты тот, к кому хочется тянуться... Ты всегда держишь в напряжении, ты молодец! C Днем рождения! За тебя до дна", – написала Никитюк.

Отметим, что отношения двух ведущих шоу "Кто сверху?" дружественны как в жизни, так и на съемочной площадке. Они оба имеют отличное чувство юмора и артистизм.