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"Спасибо, что ты такой": Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу с днем рождения

"Спасибо, что ты такой": Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу с днем рождения
22:55 Сб, 22 Июнь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В честь 38-летия ведущего его коллега по шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк оставила трогательное поздравление.

Никитюк посвятила публикацию на своей странице в Instagram Сергею Притуле, показав их совместное фото.

Леся назвала своего коллегу лучшим "стендапером" Украины, лучшим ведущим и гостеприимным соседом. По ее словам, Сергей всегда может дать полезный совет и является таким человеком, к которому "хочется тянуться".

 
 
 
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В цей прекрасний сонячний день... відмічає свій День Народження - ВІН!!! Сергій Дмитрович Притула @siriy_ua Не знаю як так сталось, але ти траплявся на моєму шляху в момент важливих рішень, які я мала прийняти!!! А ти такий випадково сидів в кафешці, повз якої я задумуючись проходила і пив коньячок))) і такий: - Еу Леська ти чого така серйозна?!? І відразу знаходив толкові поради)) ...дякую шо ти є такий Сірий!!! Дуже радію і трохи боюсь тебе, коли заходжу в студію Хто Зверху!!!Ти той до кого хочеться тагнутись... ти завжди тримаєш в напрузі) ти молодець! Для мене Ти кращий стендапер України, кращий ведучий... ну і тепер гостинний сусід З Днем Народження!!!За тебе до дна!!!!#лесяникитюк #сергійпритула #хтозверху #happybirthday

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"В этот прекрасный солнечный день отмечает свой день рождения – он! Сергей Притула Дмитриевич. Не знаю как так случилось, но ты встречался на моем пути в момент важных решений, которые я должна была принять! А ты такой случайно сидел в кафешке, мимо которой я задумываясь проходила, и пил коньячок и такой: "Эу, Светка, ты чего такая серьезная?". И сразу находил толковые советы. Спасибо, что ты такой, Серый! Очень радуюсь и немного боюсь тебя, когда захожу в студию "Кто сверху?"! Ты тот, к кому хочется тянуться... Ты всегда держишь в напряжении, ты молодец! C Днем рождения! За тебя до дна", – написала Никитюк.

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Отметим, что отношения двух ведущих шоу "Кто сверху?" дружественны как в жизни, так и на съемочной площадке. Они оба имеют отличное чувство юмора и артистизм.

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Знаменитости, День рождения, Звезды, Сергей Притула, Леся Никитюк.
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