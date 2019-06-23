Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию
Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию
Эпидемия кори в СИЗО угрожает жизни крымскотатарского активиста Бекирова
В СИЗО, где содержится Бекиров, эпидемия кори
Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера
Милевский и Блохин в Динамо рассорились из-за пранкера
Третий запуск Falcon Heavy: SpaceX отправит в космос останки 152 покойников
SpaceX отправит в космос останки 152 покойников

Яну Соломко не выпустили из страны: причина

Яну Соломко не выпустили из страны: причина
12:17 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Яна Соломко стала жертвой аферистов.

Украинская певица Яна Соломко, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, не смогла пересечь границу из-за того, что она "невыездная".

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница написала пост, в котором поделилась с поклонниками шокирующей историей.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Все что нас не убивает - делает нас сильнее. Я долго думала , возможно не стоит это рассказывать, но... Дорогие мои , обещала вам рассказать о своём не самом приятном приключении. Хочу чтобы вы знали, ведь это может коснуться каждого . Итак, вот мой мистический триллер-детектив: Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребёнком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники , которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: «Яна , вы что, брали кредит?»))) я ответила что, конечно же, нет)) И здесь мне сообщили, что я невыездная. Представляете мое состояние? Шок! Я была уверена, что это какая-то ошибка. Но меня проверили ещё раз по всем документам - результат тот же! А причина этого - внимание! Неоплаченные алименты моему несуществующему сыну!!! Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала!:)) На тот момент я была уже во всех базах) и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать - поплакала, заправилась валерьянкой ))), и отмотала назад 500 км. И мы начали разбираться. Благодаря моему адвокату Семёну Кривоносу, (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009315338180 ) мы оперативно обратились в исполнительную службу. Нам показали дело. И действительно, некий мой муж пришёл еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд , который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! кто-то просто хотел сделать мне «приятно» перед моим концертом. А ещё пострадал мой ребёнок! Мучаясь в дороге! В суде мне сказали , что другое решение я не скоро получу... а мне надо срочно уезжать на выступление! Вот так у нас работают в гос службе. И только благодаря моим друзьям, которые так для меня старались, так переживали и так хотели, чтобы у меня все получилось, эта стремная история закончилась хэппи эндом! Я вам безумно благодарна!!! А теперь мы занимаемся поиском людей, которые это сделали, а ещё интереснее -которые заказали этот грустный цирк! почти все имена уже знаем. Дорогие мои, будьте аккуратны и бдительны! Люблю вас!!! #SOYANA

Допис, поширений Яна Соломко SOYANA (@yana.solo)

"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я невыездная", - написала Яна.

По словам певицы, ей запрещено выезжать из страны, так как она не выплачивает алименты несуществующему сыну. "Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала", - возмутилась она.

Соломко призналась, что решить на месте этот вопрос она не смогла, поэтому была вынуждена обратиться к своему адвокату.

"Спасибо, что ты такой": Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу с днем рождения

"Нам показали дело. И действительно, некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", - отметила певица.

В суде Яне сказали, что новое решение она получит не скоро, но благодаря ее друзьям, эта "история закончилась хэппи эндом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Яна Соломко, SOYANA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
03 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
04 В родном Бердичеве похоронили Дмитрия Тымчука (Видео)
05 ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Итоги дня 22 июня: Похороны Тымчука, новые протесты в Грузии
Главные новости за 22 июня
В Нидерландах пчелы &quot;облепили&quot; двери автомобиля
В Нидерландах пчелы "облепили" двери автомобиля
Яну Соломко не выпустили из страны: причина
Яну Соломко не выпустили из страны: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь