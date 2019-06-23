Яну Соломко не выпустили из страны: причина

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Яна Соломко стала жертвой аферистов.

Украинская певица Яна Соломко, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, не смогла пересечь границу из-за того, что она "невыездная".

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница написала пост, в котором поделилась с поклонниками шокирующей историей.

"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я невыездная", - написала Яна.

По словам певицы, ей запрещено выезжать из страны, так как она не выплачивает алименты несуществующему сыну. "Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала", - возмутилась она.

Соломко призналась, что решить на месте этот вопрос она не смогла, поэтому была вынуждена обратиться к своему адвокату.

"Нам показали дело. И действительно, некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", - отметила певица.

В суде Яне сказали, что новое решение она получит не скоро, но благодаря ее друзьям, эта "история закончилась хэппи эндом".