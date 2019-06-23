Яну Соломко не выпустили из страны: причина

Украинская певица Яна Соломко, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, не смогла пересечь границу из-за того, что она "невыездная".
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница написала пост, в котором поделилась с поклонниками шокирующей историей.
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Все что нас не убивает - делает нас сильнее. Я долго думала , возможно не стоит это рассказывать, но... Дорогие мои , обещала вам рассказать о своём не самом приятном приключении. Хочу чтобы вы знали, ведь это может коснуться каждого . Итак, вот мой мистический триллер-детектив: Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребёнком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники , которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: «Яна , вы что, брали кредит?»))) я ответила что, конечно же, нет)) И здесь мне сообщили, что я невыездная. Представляете мое состояние? Шок! Я была уверена, что это какая-то ошибка. Но меня проверили ещё раз по всем документам - результат тот же! А причина этого - внимание! Неоплаченные алименты моему несуществующему сыну!!! Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала!:)) На тот момент я была уже во всех базах) и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать - поплакала, заправилась валерьянкой ))), и отмотала назад 500 км. И мы начали разбираться. Благодаря моему адвокату Семёну Кривоносу, (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009315338180 ) мы оперативно обратились в исполнительную службу. Нам показали дело. И действительно, некий мой муж пришёл еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд , который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! кто-то просто хотел сделать мне «приятно» перед моим концертом. А ещё пострадал мой ребёнок! Мучаясь в дороге! В суде мне сказали , что другое решение я не скоро получу... а мне надо срочно уезжать на выступление! Вот так у нас работают в гос службе. И только благодаря моим друзьям, которые так для меня старались, так переживали и так хотели, чтобы у меня все получилось, эта стремная история закончилась хэппи эндом! Я вам безумно благодарна!!! А теперь мы занимаемся поиском людей, которые это сделали, а ещё интереснее -которые заказали этот грустный цирк! почти все имена уже знаем. Дорогие мои, будьте аккуратны и бдительны! Люблю вас!!! #SOYANA
"Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я невыездная", - написала Яна.
По словам певицы, ей запрещено выезжать из страны, так как она не выплачивает алименты несуществующему сыну. "Сенсация! У SOYANA есть шестилетний сын, о котором она не подозревала", - возмутилась она.
Соломко призналась, что решить на месте этот вопрос она не смогла, поэтому была вынуждена обратиться к своему адвокату.
"Нам показали дело. И действительно, некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", - отметила певица.
В суде Яне сказали, что новое решение она получит не скоро, но благодаря ее друзьям, эта "история закончилась хэппи эндом".