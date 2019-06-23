"Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу

Новости шоу бизнеса: Звездная пара Дженнифер Энистон и Брэда Питта оформили развод в 2005 году после семи лет брака.

Но сейчас 50-летняя актриса призналась, что в ее сердце всегда найдется место для ее экс-супруга несмотря на их расставание.

"Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий человек. Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне очень повезло стать его женой. Мы были вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга, и нам было весело! У нас были замечательные, хотя и непростые отношения" - говорит актриса.

Сейчас ходят слухи о том, что Энистон простила Брэда за то, что он в свое время бросил ее ради Джоли и возможно скоро мы узнаем о воссоединении пары.

К слову, недавно актер приехал лично поздравить экс-супругу. И, как утверждает издание The Globe, Дженнифер и Брэд побывали на тайном совместном отдыхе в Италии, организованном для них другом Питта — Джорджем Клуни.