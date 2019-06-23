Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Климкин сообщил о подготовке Украиной новой волны давления на РФ
Климкин сообщил о подготовке Украиной новой волны давления на РФ
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
"Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу
Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу

"Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу

"Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу
20:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Звездная пара Дженнифер Энистон и Брэда Питта оформили развод в 2005 году после семи лет брака.

Но сейчас 50-летняя актриса призналась, что в ее сердце всегда найдется место для ее экс-супруга несмотря на их расставание.

"Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий человек. Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне очень повезло стать его женой. Мы были вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга, и нам было весело! У нас были замечательные, хотя и непростые отношения" - говорит актриса.

Сейчас ходят слухи о том, что Энистон простила Брэда за то, что он в свое время бросил ее ради Джоли и возможно скоро мы узнаем о воссоединении пары.

Восстановившаяся после развода Дженнифер Энистон готова к новым отношениям

К слову, недавно актер приехал лично поздравить экс-супругу. И, как утверждает издание The Globe, Дженнифер и Брэд побывали на тайном совместном отдыхе в Италии, организованном для них другом Питта — Джорджем Клуни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Актриса, Знаменитость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
03 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
04 Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
05 Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
США ввели санкции против пяти китайских компаний
США ввели санкции против пяти китайских компаний
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь