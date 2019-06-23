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Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества
Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества

Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества

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Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества
17:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Королева Великобритании Елизавета II традиционно посещает Аскотский ипподром ежедневно во время гонки, тем самым оповещая о ее официальном начале.

Для каждого из своих появлений Ее Величество подбирает стильные и яркие образы, чтобы отличаться от гостей.

Обычно Елизавета II довольно оригинально подходит к своим образам, которые подбирает для важных официальных или светских мероприятий. Однако несколько первых дней королева Великобритании появлялась на Аскотском ипподроме, удивляя публику вместе с другими представительницами монаршей семьи, в нарядах голубых оттенков.

А вот на предпоследнем дне скачек Ее Величество появилась в ярком пальто, пленив светлостью целостного образа. Елизавета II прибыла на Аскостский ипподром, что в Беркшире, в ярко-салатовом верхнем образе и шляпке в тон. Что интересно, цветы на традиционном головном уборе выглядели довольно реалистично, поэтому напоминали живые орхидеи.

Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер

На левом плече неизменно красовалась массивная бриллиантовая брошь с ее королевской коллекции аксессуаров. В ушах Ее Величества сверкали серьги с маленькими драгоценными камнями и жемчугом, а шею украшало ее любимое ожерелье.

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Стиль, Образ, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Аскотсский ипподром.
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