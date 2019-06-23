Санта Димопулос поделилась подробностями первых родов

Новости шоу бизнеса: Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос в каких условиях она рожала своего первого ребенка.

Санта активно делится с поклонниками в социальной сети Instagram историями о своей беременности и публикует фотографии с округлым животом. Под новым фото Санта рассказала, что выбрала страну, где планирует родить второго ребенка – Монако.

По ее словам, первые роды Димопулос вспоминает с ужасом. Женщина поделилась подробностями со своими подписчиками в Instagram.

"Мой врач улетел на какую-то конференцию и мне повезло родить в один из этих 2-х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда начались роды – ее отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать схватки. Тогда я почувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребенка мне просто вытолкнули нажав на живот. Гематому на голове у младенца прокалывали на четвертый день и мне даже страшно вспоминать об этом ... Послеродовая палата тоже была как в фильме ужасов – метр на метр, рядом ребенок, окно не закрывалось и ветер свистел над ухом всю ночь", – рассказала звезда.

Певица добавила, что в Украине не планирует рожать, а среди лучших вариантов она рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив и Монако.

"Узнав о своем прекрасном положении, я сразу решила – на этот раз все будет совсем иначе... Обратила внимание на Ниццу, где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. В итоге, я встретилась с главным врачом клиники в Монако и решила рожать у него. Киев даже не рассматривала, потому что, кроме своего негативного опыта, много слышала и от других знакомых о разных сложностях", – поделилась Димопулос.

В ответ некоторые из подписчиков отметили в комментариях, что не у всех есть возможности рожать заграницей, поэтому не нужно пугать беременных родами в Украине.

"Представьте сколько у вас подписчиков из Украины и беременных. И сколько из них имеют возможность рожать в Монако?"– пишут пользователи.