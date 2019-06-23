Простой, но очень стильный образ: королева Иордании в Мадаба

Новости шоу бизнеса: Иорданская королева Рания посетила книжный магазин Kawon.

Книжный магазин Kawon – творческое пространство, известное пропагандой культуры чтения и поощрением молодежных инноваций.

Рания пообщалась с группой молодых мужчин и женщин в книжном магазине, который находится в иорданском городе Мадаба, в воскресенье, 23 июня.

Об этом королева Иордании сообщила на своей странице в Facebook, а также опубликовала фото со встречи. Для выхода супруга Абдаллы II, которую считают иконой стиля, традиционно подготовила простой образ, который является очень стильным благодаря удачно подобранным ярким аксессуарам.

(Фото: facebook.com/QueenRania)

Добавим, что Рания является мусульманкой, следовательно для нее и ее поклонников будет неприемлемо выходить в свет в откровенных и сексуальных нарядах. Каждый ее "аутфит" является действительно элегантным, который удачно подчеркивает красоту иорданской королевы.

На встречу она надела стильный наряд цвета хаки, который разбавила красными серьгами и поясом.