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Простой, но очень стильный образ: королева Иордании в Мадаба

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Простой, но очень стильный образ: королева Иордании в Мадаба
22:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Иорданская королева Рания посетила книжный магазин Kawon.

Книжный магазин Kawon – творческое пространство, известное пропагандой культуры чтения и поощрением молодежных инноваций.

Рания пообщалась с группой молодых мужчин и женщин в книжном магазине, который находится в иорданском городе Мадаба, в воскресенье, 23 июня.

Об этом королева Иордании сообщила на своей странице в Facebook, а также опубликовала фото со встречи. Для выхода супруга Абдаллы II, которую считают иконой стиля, традиционно подготовила простой образ, который является очень стильным благодаря удачно подобранным ярким аксессуарам.

(Фото: facebook.com/QueenRania)

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Добавим, что Рания является мусульманкой, следовательно для нее и ее поклонников будет неприемлемо выходить в свет в откровенных и сексуальных нарядах. Каждый ее "аутфит" является действительно элегантным, который удачно подчеркивает красоту иорданской королевы.

На встречу она надела стильный наряд цвета хаки, который разбавила красными серьгами и поясом.

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Стиль, Образ, Королева, Королева Рания, Королева Иордании, Kawon.
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