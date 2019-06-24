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Ирина Билык пришла на свадьбу к Гросу без мужа

Ирина Билык пришла на свадьбу к Гросу без мужа
10:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На свадьбу к Алине Гросу Ирина Билык тоже явилась в компании экс-супруга Димы Коляденко.

В воскресенье, 23 июня, певица Ирина Билык выдала замуж свою крестницу Алину Гросу. Однако на церемонию бракосочетания она пришла одна.

Недавно в Сети поползли слухи о расставании Ирины Билык и Аслана Ахмадова. Такой вывод поклонники сделали после последних постов певицы в Instagram, в которых она рассуждает о личной жизни. Кроме того, звезда стала все чаще появляться на публике в компании своего бывшего мужа Димы Коляденко, до сих пор питающего к ней светлые чувства. А недавно пару и вовсе застукали целующимися.

Нынешний муж певицы Аслан Ахмадов на торжество не приехал. Об этом стало известно из фотографий, которые артистка опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте. 

 
 
 
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Совет да Любовь

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Свадьба Алины Гросу: Ирина Билык показала репетицию торжества

И хоть пара пыталась не привлекать к себе внимание и даже стояла порознь от жениха и невесты, фанаты успели сделать выводы относительно их вновь вспыхнувшего романа. Некоторые даже не сразу поняли, что свадьба у Алины Гросу, а не у Билык и Коляденко.

"Не погимаю чья свадьба?", "Коляденко — Спанч Боб Квадратные штаны", "Ирина, вы затмили всех", "Ира выглядит лучше невесты", "Все "наехали" на Дмитрия. А по мне, так он стильно выглядит. Оригинально. Ну а Ирина — красавица. Молодым -счастья!!", "Ирина Билык — настоящая звезда Дима Коляденко неповторим…человек — праздник. Эти двое неповторимы", "А почему Билык без мужа? Я что то пропустила?", — обсуждают в Сети.

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Свадьба, Знаменитости, Дима Коляденко, Алина Гросу, Ирина Билык, Свадьба Алины Гросу.
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