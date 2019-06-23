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Свадьба Алины Гросу: Ирина Билык показала репетицию торжества

Свадьба Алины Гросу: Ирина Билык показала репетицию торжества
21:48 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Для подготовки к свадьбе Алины Гросу в Венецию приехало уже много знаменитостей.

Свадьба Алины Гросу становится все ближе. Торжество пройдет в Венеции и туда уже начали съезжаться украинские знаменитости. Крестная мать невесты Ирина Билык на своей странице в Instagram появилось снимком с репетиции свадьбы.

На фото, помимо Ирины Билык, присутствуют сама звездная невеста Алина Гросу, Павел Зибров, Дмитрий Коляденко и Виталий Козловский.

"Собрались накануне свадьбы…Репетируем", — говорится в подписи к фото.

Поклонники не сразу поняли, у кого свадьба и даже предположили, что снова женятся Ирина Билык и Дмитрий Коляденко: "Счастья вам и благополучия Ирочка!", "Чья свадьба? Димы и Иры?", "Совет вам да любовь! Женского счастья, Ирочка". Также подписчики Билык засыпали комплиментами украинских звезд: "Красивые все такие и светлые", "Какие яркие", "Дмитрий, как всегда эпатажен", "Какие вы все солнечные и красивые".

"Никогда бы не хотела себе такого мужа": Алина Гросу о своей второй половинке

Сама Алина Гросу на своей странице в Instagram пожаловалась, что в Италии сейчас неимоверная жара и она не боится вылазить из бассейна или душа. "Шел второй день адской жары! Я здесь из бассейна и душа вылезти боюсь) по лицу видно безграничное счастье)))) поняла тут, что хочу быть самой хорошей девочкой, чтоб никогда не попасть в ад! жару терпеть не могу))) а вот холод обожаю))) видимо, я в душе пингвин", — написала певица.

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Свадьба, Невеста, Репетиция, Алина Гросу, Ирина Билык.
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