Энрике Иглесиас показал новое видео с сыном

Новости шоу бизнеса: Новое видео Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram.

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас стал настоящим папой для своих детей, о котором только можно мечтать! Про безумную любовь артиста к двойняшкам – сыну Николасу и дочери Люси, которых родила его жена Анна Курникова, он готов признаваться каждый день.

А в социальных сетях звезда регулярно делает сюрпризы поклонникам, показывая короткие видео о своих малышах.

На коротком ролике показано, как сын Энрике Николас смотрит в окно во время прогулки на яхте в широкополой шляпе. Малыш забавно удивляется, следя за морем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #weekendvibes Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 23 Июн 2019 в 10:42 PDT

Добавим, что после публикации очередного видео, поклонники беспрекословно решили, что Николас – это копия мамы Анны Курниковой.

"Одно лицо с Анной", "Русский мальчик, на Анну очень похож", "Ты покоришь любую девушку, так же, как и папа", "Только посмотрите на эти глаза", – пишут пользователи в сети.