Энрике Иглесиас показал новое видео с сыном

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас стал настоящим папой для своих детей, о котором только можно мечтать! Про безумную любовь артиста к двойняшкам – сыну Николасу и дочери Люси, которых родила его жена Анна Курникова, он готов признаваться каждый день.
А в социальных сетях звезда регулярно делает сюрпризы поклонникам, показывая короткие видео о своих малышах.
На коротком ролике показано, как сын Энрике Николас смотрит в окно во время прогулки на яхте в широкополой шляпе. Малыш забавно удивляется, следя за морем.
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Добавим, что после публикации очередного видео, поклонники беспрекословно решили, что Николас – это копия мамы Анны Курниковой.
"Одно лицо с Анной", "Русский мальчик, на Анну очень похож", "Ты покоришь любую девушку, так же, как и папа", "Только посмотрите на эти глаза", – пишут пользователи в сети.