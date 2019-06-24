Лилия Ребрик показала стильный бюджетный лук

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 24 июня, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новые фото.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото телеведущая запечатлена в летнем комбинезоне в широкую диагональную розово-белую полоску с цветочным принтом поверх нее. На фото Ребрик отметила магазин одежды, на сайте которого мы обнаружили похожий комбинезон за 175 евро, что составляет около пяти тысяч гривен.

"Питання дня: коли у нас день сну? Є ж таке всесвітнє свято? Чи всеукраїнське? Коли його відзначають? Хто знає? Бо якщо його немає, то треба започаткувати. А ще краще, не день сну, а тиждень. А дні чого вам би хотілося відзначити сьогодні? Пишіть в коментарях! Помріємо разом", — написала под фото телеведущая.