Украинский шоумен неожиданно сломал ногу

Новости шоу бизнеса: Что случилось с ведущим – неизвестно, но мужчина не теряет оптимизма и демонстрирует, как повышать свое настроение даже в такой неприятной ситуации.

Сергей Притула опубликовал неожиданное фото, на котором сидит на высоком кресле с гипсом на левой ноге.

Сергей Притула имеет довольно насыщенный график, ведь кроме традиционного гастрольного тура с "Вар'яти-шоу" он путешествует по Украине с политической партией "Голос", в которую вступил, и общается с выдвиженцами в парламент.

Впрочем, кропотливая работа, похоже, далась о себе знать, из-за чего Притула заработал перелом ноги. Гипс во всю длину ноги этому подтверждение.

Что бы ни случилось в жизни, главное – чтобы дети были счастливы и улыбчивы!!! Проверено на себе. Прошу прощения у всех, с кем слетают встречи. Будьте внимательны и осторожны! – говорится в заметке Сергея, на которой улыбающиеся дети разрисовывают фломастерами его гипс.

Пользователи Facebook и сторонники Притулы не остались в стороне и опубликовали немало слов поддержки, желая Сергею скорейшего выздоровления и сил.