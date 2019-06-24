Тина Кароль ввела поклонников в недоумение своим внешним видом

Новости шоу бизнеса: Вчера, 23 июня, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новое фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны.

Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

Снимок появился в сторис у всеобщей любимицы. На нем Кароль запечатлена в черном платье странной формы — наряд с открытыми плечами, без бретелек, а на уровне чуть ниже бедер платье имеет заостренные углы гораздо шире чем фигура певицы. Волосы Тины собраны в пучок и перевязаны черной ленточкой с бантиком, на ногах старомодные черные туфли (или сапоги) с удлиненным тупым носком, а на руках длинные черные перчатки.

Отметим, что данная форма для платья отнюдь не подчеркивает прелести внешности народной любимицы Тины Кароль, а даже наоборот — делает фигуру певицы бесформенной, так что привычной изящностью на фото даже и не пахнет.