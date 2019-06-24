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Телеведущая Леся Никитюк подверглась волне критики за нестандартное фото

Телеведущая Леся Никитюк подверглась волне критики за нестандартное фото
16:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. 

Вчера, 23 июня, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новое фото. На нем телезвезда запечатлена высоких зарослях камыша на украинском озере или реке. Одета Леся Никитюк в оранжевую юбку с бантом на боку и темно-синий топ с V-образным декольте. 

 
 
 
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Ukraine. Summer #лесяникитюк #travel #photo

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк - ведущая нового шоу: что известно

"Ukraine. Summer (Украина. Лето — прим. ред.)", — написала под фото телезвезда.

Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Заманює у комиші. Знаєм ми таких…", "Піявкі! Кругом піявкі!", "Амазонка", "Кикимора болотная (только без обид это шутка)", "Там пиявки! Выходи", "Леся — принцесса жаб", "Серед очерета Леся заблукала. Довгi ноги мила, п’явок годувала", "Ква-ква", "Болотная Леся", "Мавка", "Морда такая старая".

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Соцсети, Знаменитости, Фото, Критика, Леся Никитюк.
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