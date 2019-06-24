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Супруга Дмитрия Комарова раскрыла подробности их отношений

Супруга Дмитрия Комарова раскрыла подробности их отношений

Супруга Дмитрия Комарова раскрыла подробности их отношений
15:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Александра опубликовала нежное фото, которое сделала в Одессе.

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который женился на телеведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко, уже сыграл свадьбу и побывал на медовом месяце с любимой.

Поклонники поражены тем, сколько времени Дмитрий скрывал подробности своего романа, и заинтересованы, как проходит семейная жизнь новоиспеченных супругов.

На снимке молодая жена Дмитрия позирует в белом миди-платье с цветочным принтом из коллекции украинского бренда The Coat. 

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко заговорили о детях

Завершают образ Кучеренко белые балетки, маленькая розовая сумка и солнцезащитные очки. В подписи модель призналась о том, что большинство своих историй Комаров в первую очередь рассказывает ей.

Я часто первой узнаю все новости экстремальных путешествий Дмитрия Комарова. Знаю на память большинство невероятных историй и могу почти дословно их пересказать. Но готова слушать Диму снова и снова, – отметила Саша.

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Отношения, Знаменитости, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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