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BET Awards 2019: список победителей

BET Awards 2019: список победителей
16:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Мероприятие BET Awards 2019 прогремело 23 июня в Лос-Анджелесе.

Премия BET Awards ранее была основана американским телеканалом Black Entertainment Television в 2001 году и продолжается до сегодня. На вручении премий традиционно собралось много селебрити, артистов, спортсменов и других.

На событии награды присуждаются исключительно афроамериканцам за достижения в различных сферах деятельности – от культуры до спорта.

Список победителей BET Awards 2019:

  • Лучший женский R&B/поп-исполнитель – Бейонсе
  • Лучший мужской R&B/поп-исполнитель – Бруно Марс
  • Лучшая группа – Migos
  • Лучшая коллаборация – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"

Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: смотрите видео

 

  • Лучший мужской хип-хоп-исполнитель – Nipsey Hussle
  • Лучший женский хип-хоп-исполнитель – Cardi B
  • Лучший клип года – Childish Gambino "This Is America"

Childish Gambino – This Is America: смотрите видео

 

  • Лучший клипмейкер – Karena Evans
  • Лучший новый артист – Lil Baby
  • Лучший альбом года – Карди Би "Invasion of Privacy"
  • Лучшая актриса – Реджина Кинг
  • Лучший актер – Michael B. Jordan

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  • Лучшая молодая звезда – Marsai Martin
  • Лучший фильм – " Черный куклуксклановец"
  • Лучшая спортсменка – Серена Уильямс
  • Лучший спортсмен – Стивен Карри
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Награждение, Награды, Победители, BET Awards, BET Awards 2019.
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