BET Awards 2019: список победителей

Новости шоу бизнеса: Мероприятие BET Awards 2019 прогремело 23 июня в Лос-Анджелесе.

Премия BET Awards ранее была основана американским телеканалом Black Entertainment Television в 2001 году и продолжается до сегодня. На вручении премий традиционно собралось много селебрити, артистов, спортсменов и других.

На событии награды присуждаются исключительно афроамериканцам за достижения в различных сферах деятельности – от культуры до спорта.

Список победителей BET Awards 2019:

Лучший женский R&B/поп-исполнитель – Бейонсе

Лучший мужской R&B/поп-исполнитель – Бруно Марс

Лучшая группа – Migos

Лучшая коллаборация – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"

Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: смотрите видео

Лучший мужской хип-хоп-исполнитель – Nipsey Hussle

Лучший женский хип-хоп-исполнитель – Cardi B

Лучший клип года – Childish Gambino "This Is America"

Childish Gambino – This Is America: смотрите видео

Лучший клипмейкер – Karena Evans

Лучший новый артист – Lil Baby

Лучший альбом года – Карди Би "Invasion of Privacy"

Лучшая актриса – Реджина Кинг

Лучший актер – Michael B. Jordan