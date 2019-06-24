BET Awards 2019: список победителей

Новости шоу бизнеса: Мероприятие BET Awards 2019 прогремело 23 июня в Лос-Анджелесе.
Премия BET Awards ранее была основана американским телеканалом Black Entertainment Television в 2001 году и продолжается до сегодня. На вручении премий традиционно собралось много селебрити, артистов, спортсменов и других.
На событии награды присуждаются исключительно афроамериканцам за достижения в различных сферах деятельности – от культуры до спорта.
Список победителей BET Awards 2019:
Лучший женский R&B/поп-исполнитель – Бейонсе
Лучший мужской R&B/поп-исполнитель – Бруно Марс
Лучшая группа – Migos
Лучшая коллаборация – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: смотрите видео
Лучший мужской хип-хоп-исполнитель – Nipsey Hussle
Лучший женский хип-хоп-исполнитель – Cardi B
Лучший клип года – Childish Gambino "This Is America"
Childish Gambino – This Is America: смотрите видео
Лучший клипмейкер – Karena Evans
Лучший новый артист – Lil Baby
Лучший альбом года – Карди Би "Invasion of Privacy"
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