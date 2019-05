Billboard Music Awards 2019: топ-5 неловких ситуаций на музыкальном награждении

Новости культуры: Каждый год популярный журнал Billboard вручает награды лучшим американским вокалистам, но торжественная церемония никогда не проходит без конфузов.

Роскошные наряды звезд, феерическое шоу и выступления популярных артистов – в Лас-Вегасе прошло награждение певцов в рамках Billboard Music Awards 2019. И не только желанными статуэтками и слезами счастья запомнится торжественное мероприятие, но и забавными выходками артистов.

Борьба за место

Ведущая Келли Кларксон не только покрасовалась перед своими коллегами в роскошных вечерних платьях, но и попала в курьезную ситуацию. Звезда стояла рядом с актером Терри Крюс, с которым вела беседу, однако охранники тут же пришли ее выгонять, пояснив, что кресла были отведены для группы Florida Georgia Line. Чтобы доказать, что она тоже важная персона на мероприятии, Келли Кларксон начала петь в микрофон песни, демонстрируя диапазон своего голоса. По словам очевидцев, артистка исполнила хиты In the Middle, Material Girl и трек Maroon 5 Girls Like You.

"Игра престолов" везде

Популярный сериал "Игра престолов" давно заполонил мир. Поклонники саги есть и в мире шоу-бизнеса. Так, во время получения престижной статуэтки рэпер Дрейк решил поблагодарить персонажа Брана Старка, которого сыграл Айзек Гемпстед Райт, за "тяжелую работу, которую он проделал на прошлой неделе".

Мадонна-танцовщица

Поп-дива Мадонна презентовала свою новую песню Medellín, записанную с зажигательным Maluma. И, видимо, певица решила, что она лучшая танцовщица, поэтому вместо шоу-балета появились ее голограммы. Кроме этого, Мадонна зажгла на сцене шоу и позволила коллеге откровенно позаигрывать с ней.

Ева Лонгория и ее белье

А вот голливудская актриса Ева Лонгория пришла на Billboard Music Awards 2019 в ультракоротком мини-платье. В наряде звезда не только засветила стройные ноги, но и нижнее белье.

Мэрайя Кэри и платок

Певица Мэрайя Кэри, получив статуэтку в номинации "Икона", расчувствовалась и прослезилась. На сцене звезда вытерла свои слезы счастья платочком и, долго не думая, куда его деть, бросила на пол. Такой жест рассмешил всех участников Billboard Music Awards 2019 и надолго запомнится зрителям шоу.