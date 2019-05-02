Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Billboard Music Awards 2019: топ-5 неловких ситуаций на музыкальном награждении

Billboard Music Awards 2019: топ-5 неловких ситуаций на музыкальном награждении
22:17 Чт, 2 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Каждый год популярный журнал Billboard вручает награды лучшим американским вокалистам, но торжественная церемония никогда не проходит без конфузов.

Роскошные наряды звезд, феерическое шоу и выступления популярных артистов – в Лас-Вегасе прошло награждение певцов в рамках Billboard Music Awards 2019. И не только желанными статуэтками и слезами счастья запомнится торжественное мероприятие, но и забавными выходками артистов.

Борьба за место

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Is there anything she can't do?! @KellyClarkson, you are a true power house! #BBMAs

Допис, поширений Billboard Music Awards (@bbmas)

Ведущая Келли Кларксон не только покрасовалась перед своими коллегами в роскошных вечерних платьях, но и попала в курьезную ситуацию. Звезда стояла рядом с актером Терри Крюс, с которым вела беседу, однако охранники тут же пришли ее выгонять, пояснив, что кресла были отведены для группы Florida Georgia Line. Чтобы доказать, что она тоже важная персона на мероприятии, Келли Кларксон начала петь в микрофон песни, демонстрируя диапазон своего голоса. По словам очевидцев, артистка исполнила хиты In the Middle, Material Girl и трек Maroon 5 Girls Like You.

"Игра престолов" везде

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

27 Billboard Awards so floored can’t even really register it but scroll to the 4th pic to see my most flattering shot of the night.

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

Популярный сериал "Игра престолов" давно заполонил мир. Поклонники саги есть и в мире шоу-бизнеса. Так, во время получения престижной статуэтки рэпер Дрейк решил поблагодарить персонажа Брана Старка, которого сыграл Айзек Гемпстед Райт, за "тяжелую работу, которую он проделал на прошлой неделе".

Мадонна-танцовщица

Поп-дива Мадонна презентовала свою новую песню Medellín, записанную с зажигательным Maluma. И, видимо, певица решила, что она лучшая танцовщица, поэтому вместо шоу-балета появились ее голограммы. Кроме этого, Мадонна зажгла на сцене шоу и позволила коллеге откровенно позаигрывать с ней.

Ева Лонгория и ее белье

А вот голливудская актриса Ева Лонгория пришла на Billboard Music Awards 2019 в ультракоротком мини-платье. В наряде звезда не только засветила стройные ноги, но и нижнее белье.

Мэрайя Кэри и платок

"Любим тебя больше всего": Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с днем рождения

Певица Мэрайя Кэри, получив статуэтку в номинации "Икона", расчувствовалась и прослезилась. На сцене звезда вытерла свои слезы счастья платочком и, долго не думая, куда его деть, бросила на пол. Такой жест рассмешил всех участников Billboard Music Awards 2019 и надолго запомнится зрителям шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Награждение, Звезды, Billboard Music Awards, Billboard Music Awards 2019, Музыкальное награждение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь