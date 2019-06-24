Елизавета II примерила яркий наряд цвета фуксии на турнире по поло

Для выхода монарх подготовила розовый ансамбль: платье, пальто и шляпку, украшенную цветами.
Елизавета II выглядела роскошно и свежо с ярким выбором наряда, который дополнили белоснежные перчатки. В течении дня британская королева, которая обычно имеет спокойное лицо и не демонстрирует чрезмерно своих эмоций, радостно улыбалась и общалась с другими гостями турнира в Виндзоре.
Приподнятое настроение королевы Великобритании можно проследить, если посмотреть на снимки с мероприятия.
Однако событие не обошлось без курьеза. Во время торжественного поздравления на крыльце Виндзорского замка рядом с королевой на террасе стоял японский музыкант Йошики Хаяси. Впоследствии порыв ветра сорвал черный шарф артиста и он попал в лицо Елизаветы II.
Сначала этого никто не заметил, а 93-летняя королева Великобритании спокойно отреагировала и не показала недовольство.