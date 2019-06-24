Елизавета II примерила яркий наряд цвета фуксии на турнире по поло

Новости шоу бизнеса: Британская королева Елизавета II посетила финал турнира по поло "Королевский кубок Виндзора" в Большом Виндзорском парке.

Для выхода монарх подготовила розовый ансамбль: платье, пальто и шляпку, украшенную цветами.

Елизавета II выглядела роскошно и свежо с ярким выбором наряда, который дополнили белоснежные перчатки. В течении дня британская королева, которая обычно имеет спокойное лицо и не демонстрирует чрезмерно своих эмоций, радостно улыбалась и общалась с другими гостями турнира в Виндзоре.

Приподнятое настроение королевы Великобритании можно проследить, если посмотреть на снимки с мероприятия.

Однако событие не обошлось без курьеза. Во время торжественного поздравления на крыльце Виндзорского замка рядом с королевой на террасе стоял японский музыкант Йошики Хаяси. Впоследствии порыв ветра сорвал черный шарф артиста и он попал в лицо Елизаветы II.

Сначала этого никто не заметил, а 93-летняя королева Великобритании спокойно отреагировала и не показала недовольство.