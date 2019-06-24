Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания

Новости шоу бизнеса: Одной из самых главных тайн лета-2019 была вторая свадьба звезды "Игры престолов" Софи Тернер и ее мужа, певца Джо Джонаса.

Однако не по собственной вине знаменитостям не удалось сохранить дату-сюрприз в секрете.

В конце мая стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас, которые тайно поженились в узком кругу, планируют вторую свадьбу в Париже.

Как сообщалось, это будет пышное застолье в красивых декорациях, на которое приглашено много гостей. Однако дату звездная пара планировала держать в секрете до самого дня свадьбы.

Однако их планы разрушил их друг и телеведущий, получивший приглашение, Доктор Фил. В комментарии под их общим снимком на фоне Эйфелевой башни мужчина написал: "Легче! Осталась всего одна неделя! Ха! Увидимся на свадьбе!".

Поскольку Софи Тернер опубликовала фото на своей странице в Instagram в субботу, 22 июня, то дата их свадьбы – 29 июня.