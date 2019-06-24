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Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания

Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания
19:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одной из самых главных тайн лета-2019 была вторая свадьба звезды "Игры престолов" Софи Тернер и ее мужа, певца Джо Джонаса.

Однако не по собственной вине знаменитостям не удалось сохранить дату-сюрприз в секрете.

В конце мая стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас, которые тайно поженились в узком кругу, планируют вторую свадьбу в Париже.

Как сообщалось, это будет пышное застолье в красивых декорациях, на которое приглашено много гостей. Однако дату звездная пара планировала держать в секрете до самого дня свадьбы.

Однако их планы разрушил их друг и телеведущий, получивший приглашение, Доктор Фил. В комментарии под их общим снимком на фоне Эйфелевой башни мужчина написал: "Легче! Осталась всего одна неделя! Ха! Увидимся на свадьбе!".

 Родители Джо Джонаса узнали о его свадьбе с Софи Тернер благодаря интернету

Поскольку Софи Тернер опубликовала фото на своей странице в Instagram в субботу, 22 июня, то дата их свадьбы – 29 июня.

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Свадьба, Знаменитости, Звезды, Джо Джонас, Софи Тернер.
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