"Ну что, Влада, все.": гитарист группы "Океан Эльзы" женился

Новости шоу бизнеса: Участник известной украинской группы "Океан Эльзы" Владимир Опсеница связал себя узами брака.

А свидетелем важного события в своей жизни взял лидера и вокалиста группы – Святослава Вакарчука.

О радостном событии представители группы сообщили на официальной Instagram странице "Океана Эльзы", а Святослав Вакарчук посвятил женитьбе коллеги отдельное сообщение-поздравление в своем личном профиле.

Сербский гитарист Владимир Опсеница женился на своей избраннице Светлане в понедельник, 24 июня. Торжественная церемония и брак в церкви состоялись в грузинском городе Мцхета.

"Ну что, Влада, все. Горд быть первым дружбой", – написал Святослав Вакарчук.

Что интересно, на совместных фото, которые опубликовал лидер группы "Океан Эльзы" вместе с ним и молодоженами появилась Ляля Фонарева. Поклонники подозревают, что именно она является женой Святослава, которую он так искусно скрывает от камер и лишних глаз.