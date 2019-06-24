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"Ну что, Влада, все.": гитарист группы "Океан Эльзы" женился

"Ну что, Влада, все.": гитарист группы "Океан Эльзы" женился
19:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Участник известной украинской группы "Океан Эльзы" Владимир Опсеница связал себя узами брака.

А свидетелем важного события в своей жизни взял лидера и вокалиста группы – Святослава Вакарчука.

О радостном событии представители группы сообщили на официальной Instagram странице "Океана Эльзы", а Святослав Вакарчук посвятил женитьбе коллеги отдельное сообщение-поздравление в своем личном профиле.

Сербский гитарист Владимир Опсеница женился на своей избраннице Светлане в понедельник, 24 июня. Торжественная церемония и брак в церкви состоялись в грузинском городе Мцхета.

"Ну что, Влада, все. Горд быть первым дружбой", – написал Святослав Вакарчук.

 
 
 
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Ну що, Влада всьо:) Гордий бути першим дружбою! #весілля #Грузія #мцхета

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

Святослав Вакарчук разделся перед известной украинской телеведущей

Что интересно, на совместных фото, которые опубликовал лидер группы "Океан Эльзы" вместе с ним и молодоженами появилась Ляля Фонарева. Поклонники подозревают, что именно она является женой Святослава, которую он так искусно скрывает от камер и лишних глаз.

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Океан Эльзы, Женился, Гитарист, Садьба, Гитарист группы Океан Эльзы, Владимир Опсеница.
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