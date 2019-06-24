Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"
В партии Порошенко обеспокоены угрозой "разрушения Совета Европы"
Украинское подразделение получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Подразделение ВСУ получило сертификат сил быстрого реагирования НАТО
Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
Давиденко и Просторов - вице-чемпионы Европейских игр-2019 в прыжках на батуте
Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем

Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем

Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
20:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, является женой принца Уильяма и матерью их троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Будучи супругом будущего короля или королевы, королевский протокол особенно строг для герцога и герцогини Кембриджских, диктуя, как они должны действовать, говорить и вести себя публично. Но каково единственное правило, которое означает, что Кейт Миддлтон не может путешествовать с сыном и мужем одновременно?

Считается, что традиция восходит к ранним временам авиаперелетов, когда полеты не считались безопасными, но королева Елизавета ослабила правило в последние годы. Монархам и их наследникам не разрешалось совершать совместные путешествия на самолетах в случае трагического происшествия, которое может уничтожить все королевское происхождение.

Принц Уильям и Кэтрин в прошлом решили порвать с королевской традицией и путешествовать со своими детьми. Но это будет разрешено только до тех пор, пока принцу Джорджу не исполнится 12 лет. После этого ему и его отцу придется летать отдельно.

Елизавета II примерила яркий наряд цвета фуксии на турнире по поло
Елизавета II примерила яркий наряд цвета фуксии на турнире по полоЧитать полностью

Для путешествий, которые отец и сын предприняли в прошлом, герцог Кембриджский должен был получить специальное разрешение от королевы, чтобы путешествовать на одном самолете. Например, когда герцог и герцогиня Кембриджские посетили Новую Зеландию и Австралию во время королевского тура, пара должна была получить разрешение от королевы, которая одобрила перелет.

Принц Джордж занимает третье место на престоле, за своим отцом принцем Уильямом и его дедом принцем Чарльзом. Хотя нет правил, по которым Кейт Миддлтон может или не может путешествовать. Она не сможет путешествовать с сыном и мужем одновременно, поскольку им запрещено путешествовать в одном самолете.

"Икона стиля": Меган Маркл претендует на престижную награду

Королевская традиция также гласит, что принц Чарльз и принц Уильям никогда не должны вместе лететь на одном самолете. Это правило распространяется не только на частные самолеты, но и на любые коммерческие рейсы, которые совершает королевская семья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Запрет, Королевская семья, Перелеты, Принц Джордж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
В МИД отреагировали на возможность возвращения России в ПАСЕ
В МИД отреагировали на возможное возвращение РФ в ПАСЕ
Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания
Свадьба Джо Джонаса и Софи Тернер: друг звезд проговорился о дате бракосочитания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь