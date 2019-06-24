Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, является женой принца Уильяма и матерью их троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Будучи супругом будущего короля или королевы, королевский протокол особенно строг для герцога и герцогини Кембриджских, диктуя, как они должны действовать, говорить и вести себя публично. Но каково единственное правило, которое означает, что Кейт Миддлтон не может путешествовать с сыном и мужем одновременно?

Считается, что традиция восходит к ранним временам авиаперелетов, когда полеты не считались безопасными, но королева Елизавета ослабила правило в последние годы. Монархам и их наследникам не разрешалось совершать совместные путешествия на самолетах в случае трагического происшествия, которое может уничтожить все королевское происхождение.

Принц Уильям и Кэтрин в прошлом решили порвать с королевской традицией и путешествовать со своими детьми. Но это будет разрешено только до тех пор, пока принцу Джорджу не исполнится 12 лет. После этого ему и его отцу придется летать отдельно.

Для путешествий, которые отец и сын предприняли в прошлом, герцог Кембриджский должен был получить специальное разрешение от королевы, чтобы путешествовать на одном самолете. Например, когда герцог и герцогиня Кембриджские посетили Новую Зеландию и Австралию во время королевского тура, пара должна была получить разрешение от королевы, которая одобрила перелет.

Принц Джордж занимает третье место на престоле, за своим отцом принцем Уильямом и его дедом принцем Чарльзом. Хотя нет правил, по которым Кейт Миддлтон может или не может путешествовать. Она не сможет путешествовать с сыном и мужем одновременно, поскольку им запрещено путешествовать в одном самолете.

Королевская традиция также гласит, что принц Чарльз и принц Уильям никогда не должны вместе лететь на одном самолете. Это правило распространяется не только на частные самолеты, но и на любые коммерческие рейсы, которые совершает королевская семья.