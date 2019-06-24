Эффектная мамочка: Регина Тодоренко снялась в пикантной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео со съемок в своем Instagram.

После родов Тодоренко быстро вернула себе прежнюю форму и уже успела сняться в нескольких фотосессий для рекламы купальников.

Вчера, 23 июня, Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram новые видео. На них артистка запечатлена во время фотосесии в эротическом стиле. Для какого издания снималась телезвезда она не сообщила. На видео Регина предстала в черном боди без бретелек и рукавов, черной кожаной куртке поверх него и с массивным "чокером" больше похожим на ошейник.

"Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа @orlovaphotographer. Совсем скоро покажем вам результат", — написала под видео Тодоренко.

Поклонники изумились шикарной физической форме телезвезды: "Молодая мама, фигура просто 5+, еще и успеваете передачи снимать… всех благ Вам", "Ничего себе", "Как стала мамой, стала много краше, — просто бомба", "Ну как хейтеры могут что то про фигуру говорит! Ну это же загляденье такая худенькая и подтянутая", "Подготовка к порносъемкам?".