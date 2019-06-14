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Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
13:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 14 июня, Регина Тодоренко отмечает свой 29 день рождения.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко сегодня получается поздравления с днем рождения.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг российский музыкант Влад Топалов поженились еще в октябре прошлого года. Тогда Регине оставалось всего каких-то два месяца до рождения их с Владом первенца. Роспись прошла тихо и почти бесшумно, да так, что в СМИ об этом узнали лишь спустя некоторое время после того, как это произошло. 5 декабря Тодоренко и Топалов впервые стали родителями и сейчас воспитывают уже полугодовалого сына Мишу.

Супруг Регины Тодоренко, Влад Топалов, опубликовал в своем Instagram фотографию любимой жены и написал трогательное поздравление. 

 
 
 
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Матушка моя! Друг мой родной! С днём варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Всё скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и «озеленяет» всё вокруг и всё, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... всё равно как-то мимшно выходит Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чём, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и , главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! твои папа и сын! #vladtopalov #владтопалов #monstersdad #регинапутешественница @reginatodorenko

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

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"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты — солнце! Ты — невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и «озеленяет" все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания. Ты — самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин… все равно как-то мимишно выходит. Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня. Пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года, женщина года для нас!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! Твои папа и сын!" — написал Влад Топалов.

Как сообщалось ранее, Тодоренко призналась, что не против в ближайшее время стать мамой во второй раз и родить сестренку Михаилу.

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Знаменитости, День рождения, Поздравления, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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