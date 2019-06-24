Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии

Новости шоу бизнеса: Обаятельная парикмахерка из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям 9 сезона романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным.

Поклонники проекта отметили не только добрый и отзывчивый характер девушки, но и ее яркую внешность. За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

Кстати, интерес к экс-участнице "Холостяка" подогревает ее роман с Добрынин, получивший продолжение в реальной жизни. Пара даже переехала в новую квартиру, где живет вместе и потихоньку обустраивает семейное гнездышко. Кто знает, чем завершиться их любовная история?

Вчера, 23 июня Даша Квиткова опубликовала новое фото в своем Instagram. Похоже, что отношения с телеведущим серьезно повлияли на имидж девушки. Она решила кардинально изменить свой стиль и предстала в образе роковой красотки Моники Беллуччи. Она надела обтягивающее красное платье с глубоким декольте. Наряд девушка дополнила красной помадой и серьгами в тон.

Многие отметили, что Квитковой такое преображение очень идет.

"Один из лучших образов. Впрочем Вы всегда прекрасно выглядите", "Красивая очень", "Платье, как у Моники Беллуччи! Класс", "Очень красивая!", "Красивая Даша!", "Красотка", — пишут в Сети.