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Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии
Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии

Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии

Как Моника Беллуччи: победительница "Холостяка" сменила имидж в новой фотосессии
22:53 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Обаятельная парикмахерка из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям 9 сезона романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным.

Поклонники проекта отметили не только добрый и отзывчивый характер девушки, но и ее яркую внешность. За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

Кстати, интерес к экс-участнице "Холостяка" подогревает ее роман с Добрынин, получивший продолжение в реальной жизни. Пара даже переехала в новую квартиру, где живет вместе и потихоньку обустраивает семейное гнездышко. Кто знает, чем завершиться их любовная история?

Вчера, 23 июня Даша Квиткова опубликовала новое фото в своем Instagram. Похоже, что отношения с телеведущим серьезно повлияли на имидж девушки. Она решила кардинально изменить свой стиль и предстала в образе роковой красотки Моники Беллуччи. Она надела обтягивающее красное платье с глубоким декольте. Наряд девушка дополнила красной помадой и серьгами в тон.

 
 
 
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Публикация от Daria (@kvittkova)

Избранница Никиты Добрынина показала стройные ножки

Многие отметили, что Квитковой такое преображение очень идет.

"Один из лучших образов. Впрочем Вы всегда прекрасно выглядите", "Красивая очень", "Платье, как у Моники Беллуччи! Класс", "Очень красивая!", "Красивая Даша!", "Красотка", — пишут в Сети.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Холостяк, Победительница Холостяка, Холостяк 9 сезон, Даша Квиткова.
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