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СМИ: Елизавета II контролирует все, что происходит в жизни герцогов Сассекских

СМИ: Елизавета II контролирует все, что происходит в жизни герцогов Сассекских
21:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В очередной раз убеждаясь в непредсказуемости своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, Елизавета II решила самостоятельно контролировать все, что происходит в их жизни.

Независимости герцогов Сассекских не бывать – Ее Величество позаботится об этом.

Ранее иностранные СМИ сообщали о неожиданном, но очень почетном подарке от королевы Елизаветы II для Меган Маркл. А теперь в сети ширится информация о строгих рамках для внука королевы и его жены. Об этом сообщает британское издание Express.

В источнике отмечается, что отделение Меган Маркл и принца Гарри от Кенсингтонского дворца – идея Ее Величества. А все для того, чтобы они поселились в особняке неподалеку и она имела возможность контролировать их действия. В источнике отмечается, что независимости, которую так хотят герцоги Сассекские, им не получить, а Елизавета II внимательно следит за их деятельностью и не позволит им поступать против королевских правил.

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"Намерение состоит в том, чтобы обеспечить грамотную работу. То, что делают Меган и Гарри, будет координироваться действиями всех членов семьи. Именно поэтому не будет независимого королевства "Фрогмор"", - отметил инсайдер.

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Королева, Королевская семья, Елизавета II, Герцоги Сассекские.
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