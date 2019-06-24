СМИ: Елизавета II контролирует все, что происходит в жизни герцогов Сассекских

Независимости герцогов Сассекских не бывать – Ее Величество позаботится об этом.
Ранее иностранные СМИ сообщали о неожиданном, но очень почетном подарке от королевы Елизаветы II для Меган Маркл. А теперь в сети ширится информация о строгих рамках для внука королевы и его жены. Об этом сообщает британское издание Express.
В источнике отмечается, что отделение Меган Маркл и принца Гарри от Кенсингтонского дворца – идея Ее Величества. А все для того, чтобы они поселились в особняке неподалеку и она имела возможность контролировать их действия. В источнике отмечается, что независимости, которую так хотят герцоги Сассекские, им не получить, а Елизавета II внимательно следит за их деятельностью и не позволит им поступать против королевских правил.
"Намерение состоит в том, чтобы обеспечить грамотную работу. То, что делают Меган и Гарри, будет координироваться действиями всех членов семьи. Именно поэтому не будет независимого королевства "Фрогмор"", - отметил инсайдер.