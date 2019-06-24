Невеста Роналду на отдыхе в Сен-Тропе: соблазнительные снимки

Новые соблазнительные снимки с отдыха Джорджина и опубликовали на своих страницах в Instagram.
"Каникулы во Французской Ривьере с семьей", – сообщил о своем летнем отпуске футболист.
На одном из них Роналду с невестой нежатся в бассейне на частной яхте и целуются. Горячая фотография набрала более 7 миллионов лайков и тысячи комментариев о том, что они являются самой красивой парой в мире.
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Также Джорджина показала, как она загорает на яхте.
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Возлюбленная Роналду потрясла армию поклонников роскошной фигурой в черном купальнике из коллекции Yamamay. Как известно, Родригес является послом (представителем) этого бельевого бренда.