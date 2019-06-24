Невеста Роналду на отдыхе в Сен-Тропе: соблазнительные снимки

Новости шоу бизнеса: 25-летняя аргентинская модель Джорджина Родригес отправилась на романтический отдых в Сен-Тропе вместе со своим возлюбленным.

Новые соблазнительные снимки с отдыха Джорджина и опубликовали на своих страницах в Instagram.

"Каникулы во Французской Ривьере с семьей", – сообщил о своем летнем отпуске футболист.

На одном из них Роналду с невестой нежатся в бассейне на частной яхте и целуются. Горячая фотография набрала более 7 миллионов лайков и тысячи комментариев о том, что они являются самой красивой парой в мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 24 Июн 2019 в 3:00 PDT

Также Джорджина показала, как она загорает на яхте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @yamamayofficial Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 23 Июн 2019 в 8:38 PDT

Возлюбленная Роналду потрясла армию поклонников роскошной фигурой в черном купальнике из коллекции Yamamay. Как известно, Родригес является послом (представителем) этого бельевого бренда.