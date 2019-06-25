Потап показал новые фото со съемок нового фильма

Украинский продюсер Потап одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с певицей Настей Каменских внимания к его персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы.
Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.
Сегодня, 25 июня, Потап опубликовал в своем Instagram новое фото. На нем он запечатлен с Юрием Горбуновым, Джимми Воха-Воха, Лесей Самаевой и другими актерами из фильма Скажене весілля.
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"Скажене весілля-2. Шо, знов?" — написал под фото продюсер.
Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Будет вторая часть?", "Прикольные такие", "Якщо це так, то чекатимемо", "Коли прем‘єра?", "Я їх люблю", "Ура, чекаємо", "Хорошей съемки", "А песня новая будет?", "Ждем продолжения!", "Скажене весiлля!!! Да!", "Крутой сериал".