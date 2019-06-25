Скачать
Вторник, 25.06.2019
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Неймар согласился на условия Барселоны
Неймар согласился на условия Барселоны
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
12:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Когда долгожданное возвращение супругов в собственную резиденцию с новорожденным сыном стало не за горами, британцы обеспечили им новые хлопоты.

Вскоре герцоги Сассекские наконец смогут переехать в свою резденцию Фрогмор-хаус, ремонт в которой не прекращался в течение шести месяцев. Однако полноценному счастью принца Гарри и Меган Маркл помешали возмущение жителей Великобритании. Они разгневаны из-за того, что большие средства были взяты из государственного бюджета.

Впервые новость о капитальном ремонте Фрогмор-хауса взорвала сеть в январе 2019 года. Именно тогда стало известно, что герцоги намерены полностью переделать фасад здания, а также изменить расположение комнат, оборудовав его детской.

Сумма, в которую принц Гарри и Меган Маркл пообещали уложиться, достигала 1,5 миллиона долларов, однако позже стало известно, что им понадобится вдвое больше денег. Британцев очень возмутило то, что такая большая сумма средств будет взята из государственного бюджета, ведь все средства – это уплаченные британцами налоги. Однако Меган и Гарри пообещали оплатить большую часть из собственного кармана.

Как сообщает издание Town and Country, жители Великобритании в ярости из-за того, что герцоги Сассекские таки взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.

Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню лучше, чем ту, которую может себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы, – возмущенно отметили инсайдеры.

"Икона стиля": Меган Маркл претендует на престижную награду

Однако появились и те, которые выступили в защиту королевской четы. Они заверили, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, ведь Фрогмор-хаус – старое здание.

Поскольку Фрогмор-коттедж построили довольно давно (в XIX веке), супругам пришлось столкнуться с трудностями во время ремонта. Большая часть потолочных блоков и перекрытийнуждались в реставрации. Системы отопления были устаревшими, неэффективными и не соответствовали экологическим нормам, – рассказали приближенные инсайдеры к королевской семье.

Стоит напомнить, что супруги переехали в Фрогмор-хаус в начале апреля, однако продолжали доводить свое жилище до идеального состояния и вида.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
03 Премьеры Франции и России обсудили Украину
04 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
05 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
Украинцев ждут длинные выходные
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь