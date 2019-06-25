Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Новости шоу бизнеса: Когда долгожданное возвращение супругов в собственную резиденцию с новорожденным сыном стало не за горами, британцы обеспечили им новые хлопоты.

Вскоре герцоги Сассекские наконец смогут переехать в свою резденцию Фрогмор-хаус, ремонт в которой не прекращался в течение шести месяцев. Однако полноценному счастью принца Гарри и Меган Маркл помешали возмущение жителей Великобритании. Они разгневаны из-за того, что большие средства были взяты из государственного бюджета.

Впервые новость о капитальном ремонте Фрогмор-хауса взорвала сеть в январе 2019 года. Именно тогда стало известно, что герцоги намерены полностью переделать фасад здания, а также изменить расположение комнат, оборудовав его детской.

Сумма, в которую принц Гарри и Меган Маркл пообещали уложиться, достигала 1,5 миллиона долларов, однако позже стало известно, что им понадобится вдвое больше денег. Британцев очень возмутило то, что такая большая сумма средств будет взята из государственного бюджета, ведь все средства – это уплаченные британцами налоги. Однако Меган и Гарри пообещали оплатить большую часть из собственного кармана.

Как сообщает издание Town and Country, жители Великобритании в ярости из-за того, что герцоги Сассекские таки взяли деньги на ремонт своего дома из суверенного гранта Елизаветы II, а собственные сбережения потратили только на мебель.

Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню лучше, чем ту, которую может себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы, – возмущенно отметили инсайдеры.

Однако появились и те, которые выступили в защиту королевской четы. Они заверили, что такая сумма на ремонт была просто необходима для принца Гарри с Меган и их маленького сына, ведь Фрогмор-хаус – старое здание.

Поскольку Фрогмор-коттедж построили довольно давно (в XIX веке), супругам пришлось столкнуться с трудностями во время ремонта. Большая часть потолочных блоков и перекрытийнуждались в реставрации. Системы отопления были устаревшими, неэффективными и не соответствовали экологическим нормам, – рассказали приближенные инсайдеры к королевской семье.

Стоит напомнить, что супруги переехали в Фрогмор-хаус в начале апреля, однако продолжали доводить свое жилище до идеального состояния и вида.