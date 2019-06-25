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Надя Дорофеева наконец-то показала фото с участниками шоу "Голос. Діти"

Надя Дорофеева наконец-то показала фото с участниками шоу "Голос. Діти"
15:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Надя запечатлена в окружении участников шоу Голос. Діти, которые попали в команду Время и Стекло.

Певица Надя Дорофеева — настоящая икона стиля для современной молодежи из Украины. У нее почти четыре с половиной миллиона подписчиков в Instagram, свой магазин корейской одежды So DoDo, видеоблог и конечно же успешная музыкальная карьера в группе Время и Стекло. В свои 29 лет Надя продолжает одеваться и вести себя, как совсем юная девушка: непосредственно и искренне. Именно за это ее любят поклонники, а многие молоденькие девочки очень хотят быть на нее похожей.

Вчера, 24 июня, Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

"Прямо сейчас мы всей командой смотрим прямой эфир @golos.dity!!! Обожаю вас, это любовь!", — написала Надя. 

 
 
 
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Прямо сейчас мы всей командой смотрим прямой эфир @golos.dity !!! Обожаю вас это любовь !

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу (Видео)

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию артистки: "Надя, ты так красиво с детками смотришься… Свои уже когда будут?", "Команда Время и Стекло самая лучшая среди всех!", "Спасибо большое за искренность, любовь и позитив. Вы лучшие и наша команда победитель", "Надь, ты так там вписываешься", "Сначала и не поняла что на фото есть вы", "Да вы самые лучшие, сейчас тоже смотрю, идеальная сильная команда. Вы Надя смогли с Позитивом всех соединить в одно целое, это великолепно".

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Надя Дорофеева, Время и Стекло, Голос. Діти, Голос. Діти-5.
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