53-летний Виктор Павлик обручился со своей помощницей

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram и Facebook девушка артиста активно делится их совместными фотографиями с поездок.

Молодая возлюбленная Виктора Павлика сверкнула обручальным кольцом на новом фото. Пара готовится к свадьбе.

Вчера, 24 июня, стало известно о тайном романе между певцом Виктором Павликом и его концертным директором Екатериной Репьяховой. Об этом стало известно из собственных источников. Пара не афиширует свои отношения, но и не скрывает их.

Кроме того, несмотря на огромную разницу в возрасте пара готовится к свадьбе.

Так, на новой фотографии молодая возлюбленная Виктора Павлика случайно засветила обручальное кольцо на безымянном пальце. Екатерина в этот момент фотографировалась с букетом цветов, которые, вероятно, получила в подарок от певца. Она сидит за рулем машины и мило улыбается в камеру.

Отметим, что Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова познакомились задолго до сотрудничества. Впервые они встретились, когда девушка была еще подростком, а певец — состоявшимся артистом.