Сын Ирины Билык женится: звездная мама показала его избранницу

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Ирина Билык, вероятно, тоже готовится к свадьбе.

Согласно сообщению певицы, ее 20-летний сын Глеб заручился.

Ирина Билык, кроме вокальной карьеры, является еще и активным блогером. С поклонниками 49-летняя артистка делится не только творческими планами, но и кадрами из личной жизни. В частности, певица показала эффектные фото со свадьбы крестницы Алины Гросу в Италии и своего сына Глеба с девушкой. Последнее сообщение натолкнуло поклонников на мысль о предстоящей свадьбе первенца Ирины Билык.

"Следующие на очереди", – загадочно написала Ирина Билык, добавив хэштеги "Глеб и Алиса", "дети – это чудо", "любовь", "я – счастливая мама".

На фото влюбленные появились в штанных костюмах цвета фуксии и рубашках. Пара нежно обнималась, глядя в камеру. Сообщение Ирины Билык появилось сразу после свадебных фото Алины Гросу, поэтому в сети начали поздравлять Глеба и Алису.