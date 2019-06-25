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Сын Ирины Билык женится: звездная мама показала его избранницу

Сын Ирины Билык женится: звездная мама показала его избранницу
18:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Ирина Билык, вероятно, тоже готовится к свадьбе.

Согласно сообщению певицы, ее 20-летний сын Глеб заручился.

Ирина Билык, кроме вокальной карьеры, является еще и активным блогером. С поклонниками 49-летняя артистка делится не только творческими планами, но и кадрами из личной жизни. В частности, певица показала эффектные фото со свадьбы крестницы Алины Гросу в Италии и своего сына Глеба с девушкой. Последнее сообщение натолкнуло поклонников на мысль о предстоящей свадьбе первенца Ирины Билык.

"Следующие на очереди", – загадочно написала Ирина Билык, добавив хэштеги "Глеб и Алиса", "дети – это чудо", "любовь", "я – счастливая мама". 

 
 
 
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Следующие в очереди ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Look by @helenber_fashion #глебиалиса #детиэточудо #любовь #ясчастливаямама

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ирина Билык пришла на свадьбу к Гросу без мужа

На фото влюбленные появились в штанных костюмах цвета фуксии и рубашках. Пара нежно обнималась, глядя в камеру. Сообщение Ирины Билык появилось сразу после свадебных фото Алины Гросу, поэтому в сети начали поздравлять Глеба и Алису.

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Свадьба, Ирина Билык, Сын Ирины Билык.
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