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Свадьба Катерины Кухар и Александра Стоянова: подробности

Свадьба Катерины Кухар и Александра Стоянова: подробности
18:35 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Самая красивая балетная пара Украины и Европы планирует сыграть пышную свадьбу.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Катерина Кухар и премьер Александр Стоянов стали гостями программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". В эксклюзивном интервью они рассказали о планах на бракосочетание и поделились неожиданной историей о свадебных кольцах.

Александра Стоянова и Катерину Кухар ждет официальная свадебная церемония в Украине. На вопрос ведущей Лилии Ребрик, когда же состоится этот трогательный момент в жизни не только женщины, но и мужчины, Александр внезапно ответил:

"Ну, мне это, конечно, не так приятно будет, как моей жене", — но потом сразу добавил, что пошутил. — "На самом деле, мы эту приятность немного оттягиваем. Она 100% будет в Киеве, но с датой есть небольшие сдвиги, потому что у нас очень плотный балетный график. Мы планировали сначала на сентябрь, а сейчас плавно передвинулись на ноябрь".

В свою очередь Катерина Кухар также не упустила возможности пошутить над любимым, поделившись забавной историей о кольцах.

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"Когда мы расписывались в Америке, он себе сделал кольцо из японской ребристой шпильки. Оно получилось с торчащими иголочками и выглядело, как терновый венок. И он сказал, что это как жизнь со мной. Я обычно не ношу свое колечко, с которым он много лет назад делал мне предложение, но тогда взяла. И когда на подушечках нам выносили их на сцену, было мое роскошное кольцо с бриллиантом в виде сердца и рядышком лежала его несчатненькая закрученная проволочка с терновыми венками. Теперь я понимаю, почему", – призналась Катерина Кухар.

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Свадьба, Балерина, Екатерина Кухар, Александр Стоянов.
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