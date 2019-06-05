Украинская балерина поразила фанов снимком в свадебном платье

Новости шоу бизнеса: Вчера, 4 июня, Екатерина Кухар опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена в разных свадебных платьях.

Екатерина Кухар опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская танцовщица Екатерина Кухар счастливая мама двоих детей Тимура и Анастасии. Мальчика балерина родила в 2009 году и, чтобы не забрасывать балет, уже через три месяца пришла в форму и вышла на работу. В своих многочисленных интервью Екатерина говорила, что важно не расклеится после того, как увидишь в зеркале свое отражение, а сразу начать работать над собой.

Сейчас Екатерина имеет идеальную хрупкую фигуру, выглядит, как Дюймовочка и не перестает радовать поклонников в своих социальных сетях новыми снимками.

Из пяти снимков балерина предложила подписчиками выбрать тот, на котором она предстала в платье, что больше всего понравилось зрителям. Не знаем, как остальные, но мы точно голосуем за первое.

Как сообщалось ранее, Украинская танцовщица Екатерина Кухар счастливая мама двоих детей Тимура и Анастасии. Мальчика балерина родила в 2009 году и, чтобы не забрасывать балет, уже через три месяца пришла в форму и вышла на работу. В своих многочисленных интервью Екатерина говорила, что важно не расклеится после того, как увидишь в зеркале свое отражение, а сразу начать работать над собой.