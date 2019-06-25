Скачать
Вторник, 25.06.2019
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Зеленский едет в Канаду
Зеленский едет в Канаду
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
Сборная Украины по пляжному футболу одолела Италию на Европейских играх-2019
SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy
SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy

В розовом мини: Брижит Макрон на встрече с датской кронпринцессой Мэри

В розовом мини: Брижит Макрон на встрече с датской кронпринцессой Мэри
19:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: С каждым выходом платья первой леди Франции становятся все короче.

Ранее Брижит Макрон встречалась с Еленой Зеленской. В тот день первая леди Франции выбрала белое приталенное мини, которое в очередной раз продемонстрировало ее стройные ноги. Стоит отметить, что короткие платья составляют основу ее гардероба. Единственное, что меняется так это цвет и мелкие детали.

На днях Брижит Макрон встретилась датской кронпринцессой, которая прилетела в Париж на конференцию, посвященную теме здоровья. После своего выступления Мэри отправилась на выставку датско-французского скульптора Сони Ферлов Манкоба в Центре культуры и искусства Помпиду, где ее и ждала первая леди Франции.

66-летняя Брижит была одета в короткое розовое платье прямого силуэта, которое дополнила черными замшевыми лодочками на небольшом каблуке. Привычная укладка, макияж с акцентом на глаза и несколько украшений в виде браслетов завершали ее образ.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#brigittemacron #emmanuelmacron #macron #louisvuitton #paris #elysee #firstlady

Публикация от Bribri la queen (@bad.girl_bribriii)

Яркий наряд: Брижит Макрон в алом платье появилась на торжественном мероприятии

Мэри появилась в строгом белом платье длины миди с небольшим V-образным вырезом в зоне декольте, которое дополнила черным ремешком, подчеркивающим талию. Завершили образ туфли-лодочки, жемчужный браслет с серьгами и тонкая золотая подвеска.

Стоит отметить, что на фоне респектабельного платья кронпринцессы наряд Брижит выглядел насколько по-детски. Особенно бросалась в глаза разница в длине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Первая Леди, Первая леди Франции, Брижит Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Премьеры Франции и России обсудили Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму
Украинские корабли пропали из порта в оккупированном Крыму
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
&quot;Нафтогаз&quot; может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь