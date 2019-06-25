В розовом мини: Брижит Макрон на встрече с датской кронпринцессой Мэри

Новости шоу бизнеса: С каждым выходом платья первой леди Франции становятся все короче.

Ранее Брижит Макрон встречалась с Еленой Зеленской. В тот день первая леди Франции выбрала белое приталенное мини, которое в очередной раз продемонстрировало ее стройные ноги. Стоит отметить, что короткие платья составляют основу ее гардероба. Единственное, что меняется так это цвет и мелкие детали.

На днях Брижит Макрон встретилась датской кронпринцессой, которая прилетела в Париж на конференцию, посвященную теме здоровья. После своего выступления Мэри отправилась на выставку датско-французского скульптора Сони Ферлов Манкоба в Центре культуры и искусства Помпиду, где ее и ждала первая леди Франции.

66-летняя Брижит была одета в короткое розовое платье прямого силуэта, которое дополнила черными замшевыми лодочками на небольшом каблуке. Привычная укладка, макияж с акцентом на глаза и несколько украшений в виде браслетов завершали ее образ.

Мэри появилась в строгом белом платье длины миди с небольшим V-образным вырезом в зоне декольте, которое дополнила черным ремешком, подчеркивающим талию. Завершили образ туфли-лодочки, жемчужный браслет с серьгами и тонкая золотая подвеска.

Стоит отметить, что на фоне респектабельного платья кронпринцессы наряд Брижит выглядел насколько по-детски. Особенно бросалась в глаза разница в длине.