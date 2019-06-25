"Красивая, как солнце": наряд Кати Осадчей восхитил не только фанатов

Новости шоу бизнеса: Популярная ведущая поделилась несколькими новыми снимками из Италии.

Несколько дней назад Катя Осадчая отправилась в Италию, где с программой "Світське життя" побывала на свадьбе молодой украинской певицы Алины Гросу. После того, как ведущая сняла сюжет и взяла несколько интервью, она направилась в Венецию, где был запланирован еще один день съемок.

Обо всем этом Катя рассказала на своей страничке в Instagram. В Венеции ведущая сменила сразу два образа. Вначале она блистала в воздушном наряде нежно-розового оттенка, а затем порадовала фанатов ярким солнечным нарядом.

На снимках Катя позировала в сочном желтом платье с асимметрической зоной декольте и юбкой. Завершил образ удобные белые кроссовки и миниатюрная сумочка через плечо на цепочке. В этот раз Осадчая собрала волосы в тугой пучок, а из украшений надела оригинальные серьги в виде раскрывшегося цветка с пестиком.

"Я люблю Венецию. Знаю, что здесь всегда много людей, все куда-то спешат, трудно найти не туристический ресторан, ведь туристическое все но, если выйти из отеля в 7 утра, можно увидеть Венецию настоящую, с местными жителями, которые уже пьют кофе, рынками, что выставляют товар и утренними тенями на домах", — написала под серией фотографий Катя.

Поклонники тут же отреагировали. Одними из первых поспешили оставить комментарии Оля Полякова и Джамала. "О да! Красивая, как солнце", — написала Полякова. "Очень красиво!" – отметила Джамала.

Не остались равнодушны и остальные: "Вы просто невероятно красивая! И Венеция Вам подходит или Вы ей)))", "Катя, я в восторге от ваших нарядов всегда! Какое платье!", "Божественно красивая!", "Вы прекрасны в прекрасном городе… А зависть — ужасное чувство и я ужжжасно завидую", "Катюша, у тебя безупречный вкус!", — писали фанаты.