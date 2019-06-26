Скачать
Среда, 26.06.2019
Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
"Рух новых сил" Саакашвили таки пойдет на выборы: решение суда
"Рух новых сил" Саакашвили таки пойдет на выборы: решение суда
Хавбек Фенербахче заинтересовал Динамо
Хавбек Фенербахче заинтересовал Динамо
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской
01:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Ее Королевское Высочество принцесса Софья не побоялась сравнений в сети и решила рискнуть повторить образ знаменитой герцогини – Кейт Миддлтон.

34-летняя шведка надела такое же платье для официального приема, который проходил в их резиденции.

Шведская королевская семья пользуется меньшей популярностью, чем британская, однако выходы представительниц господствующей семьи не остаются без лишнего внимания. Так, фанаты не могли не заметить, что принцесса София появилась на публике в таком же платье, как Кейт Миддлтон несколько лет назад.

Стоит отметить, что повторение образов спустя годы еще раз доказывает отличный королевский вкус и то, что классика – вечна. Так, принцесса София выбрала светлое вечернее платье от Self Portrait до пола для приема президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жены. Верх платья мастерски сшит из массивной кружевной вышивки, а низ украшала юбка-плиссе.

 Роскошное платье от ливанского кутюрье: стильный выход Кейт Миддлтон

Такой же образ примерила Кейт Миддлтон в 2016 году на премьере фильма "Уличный кот по кличке Бо" в Лондоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Наряд, Герцогиня Кембриджская, принцесса София.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Зеленский едет в Канаду
04 Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
05 SpaceX удалось поймать часть головного обтекателя Falcon Heavy
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше
Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Новая ведущая 10 сезона шоу &quot;Х-фактор&quot;: кто заменит Оксану Марченко
Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь