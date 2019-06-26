Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

34-летняя шведка надела такое же платье для официального приема, который проходил в их резиденции.
Шведская королевская семья пользуется меньшей популярностью, чем британская, однако выходы представительниц господствующей семьи не остаются без лишнего внимания. Так, фанаты не могли не заметить, что принцесса София появилась на публике в таком же платье, как Кейт Миддлтон несколько лет назад.
Стоит отметить, что повторение образов спустя годы еще раз доказывает отличный королевский вкус и то, что классика – вечна. Так, принцесса София выбрала светлое вечернее платье от Self Portrait до пола для приема президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жены. Верх платья мастерски сшит из массивной кружевной вышивки, а низ украшала юбка-плиссе.
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Un petit air de déjà vu avec cette robe que portait la princesse Sofia de Suède le 14 juin dernier à l’occasion d’un dîner d’Etat avec le couple présidentiel sud-coréen En 2016, Kate Middleton s’était rendu à la première du film « A street cat named Bob » dans cette même robe immaculée de la marque @mrselfportrait #fashion #katemiddleton #sofiaofsweden #selfportraitdress : ABACA
Такой же образ примерила Кейт Миддлтон в 2016 году на премьере фильма "Уличный кот по кличке Бо" в Лондоне.