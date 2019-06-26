Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

Новости шоу бизнеса: Ее Королевское Высочество принцесса Софья не побоялась сравнений в сети и решила рискнуть повторить образ знаменитой герцогини – Кейт Миддлтон.

34-летняя шведка надела такое же платье для официального приема, который проходил в их резиденции.

Шведская королевская семья пользуется меньшей популярностью, чем британская, однако выходы представительниц господствующей семьи не остаются без лишнего внимания. Так, фанаты не могли не заметить, что принцесса София появилась на публике в таком же платье, как Кейт Миддлтон несколько лет назад.

Стоит отметить, что повторение образов спустя годы еще раз доказывает отличный королевский вкус и то, что классика – вечна. Так, принцесса София выбрала светлое вечернее платье от Self Portrait до пола для приема президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жены. Верх платья мастерски сшит из массивной кружевной вышивки, а низ украшала юбка-плиссе.

Такой же образ примерила Кейт Миддлтон в 2016 году на премьере фильма "Уличный кот по кличке Бо" в Лондоне.