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СМИ: Дуа Липа закрутила новый роман

СМИ: Дуа Липа закрутила новый роман
22:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная британская певица Дуа Липа имеет нового бойфренда. Избранником артистки стал брат знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид – Анвар.

Как сообщает Glamour, 23-летняя Дуа Липа после неудачных отношений с манекенщиком Айзеком Кэрью нашла нового бойфренда. Западные СМИ подозревают, что певица закрутила роман с 20-летним Анваром Хадид. Слухи спровоцировал совместный отдых пары на дне рождении манекенщика.

22 июня Анвар Хадид устроил шумную садовую вечеринку в Малибу. В свое имение он пригласил близких друзей и родственников, среди которых была и зажигательная Дуа Липа. На ролике, который появился на фан-странице певицы, видно как она выносит торт вместе с именинником. Дуа Липа проявляла нежность к Анвару Хадиду, что и свидетельствовало об их романтических отношениях.

 
 
 
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Anwar Hadid's bday party #dualipa | #anwarhadid

Допис, поширений D U A L O V E R (@duafirst)

До этого 23-летняя Дуа Липа имела роман с Айзеком Кэрью. Пара даже пришла на знаковое событие в Лос-Анджелесе – ежегодный бал Met Gala. Однако напряженные графики и редкие свидания стали причиной для их разрыва.

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В то же время Анвару приписывали немало романов. В СМИ предполагали, что у манекенщика романтические отношения с Кендалл Дженнер. Однако как и тогда, Анвар Хадид отказывается комментировать предположения журналистов. Дуа Липа также не отреагировала на новости, которые облетели весь мир.

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Все по теме:

Роман, Слухи, Знаменитости, Звезды, Певица, Дуа Липа.
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