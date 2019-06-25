Женя Кот женился: экзотическая церемония молодожен

Новости шоу бизнеса: Знаменитый танцовщик Евгений Кот, который совместно с Мишель Андраде боролся за победу в проекте "Танцы со звездами-2018", женился.

Церемонию он с женой Натальей Татаринцев устроили на одном из островов, расположенных вблизи Таити.

Пара узаконила свои отношения еще в январе 2019 года. Однако, как Евгений Кот рассказал журналистам Viva, он с любимой захотели сделать еще и экзотическую церемонию. Для этого супруги выбрали один из самых романтических островов в Тихом океане – Муреа.

"Муреа считается раем для молодоженов. По форме остров напоминает сердце. Ну, и антураж соответствует романтическому настроению: белоснежный песок, бирюзовая вода, потрясающая природа, комфортабельные бунгало! Это один из живописных островов Французской Полинезии, сделать здесь свадебный обряд приезжают пары со всего мира", – рассказал Евгений Кот.

Украинская пара решила подобрать к экзотическому пейзажу лаконичную свадебную одежду. Так, Евгений Кот предстал перед камерой в белоснежном костюме с удлиненным пиджаком, а его невеста Наталья Татаринцева – в платье с асимметричным вырезом и большим разрезом на ноге. Наряд невесты был украшен серебристым блеском, что придало торжества ее образу.

Но на самой церемонии молодожены решили не завершать свой отдых. Евгений Кот и Наталья Татаринцева поселились в бунгало на берегу Тихого океана и устроили себе медовый месяц. Отдых они совместили с экстремальными развлечениями и поездками на соседние острова.

"Мы путешествовали по соседним островам, это и был наш медовый месяц. Плавали с акулами, кормили рыбок, наблюдали за смешными маленькими крабиками, которых там очень много. Наслаждались потрясающими пейзажами природа в этих местах невероятная, чего только стоят виды пальм! Ели вкусное кокосовое мороженое по специальному рецепту шеф-повара отеля. Восхищались видом тропических цветов и жадно вдыхали их аромат. Это была магическая неделя, каждую минуту которой хотелось превратить в вечность!" – добавил Евгений Кот.