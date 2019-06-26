Селин Дион поразила поклонников своей растяжкой

Новости шоу бизнеса: Певице Селин Дион могут позавидовать тысячи красавиц, ведь в 51 год звезда имеет потрясающую фигуру.

Однако это – результат ежедневных тренировок в спортзале.

На днях Селин Дион в очередной раз это подтвердила, опубликовав эффектные фото из спортивного зала. На кадрах видно, как артистка делает растяжку перед зеркалом, поражая гибкостью своего тела. В частности, Селин Дион с легкостью подняла стройную ногу, усевшись на мягкий коврик для фитнеса.

"Тянись, танцуй, повторяй – такая команда Селин", – прокомментировала снимки Селин Дион.

Стоит отметить, что канадская артистка занимается под пристальным наблюдением звездного тренера. Именно она сделала для Селин Дион серию снимков и помогла сделать разминку стопы, как у балерин.

Поклонники были поражены не только от эффектных кадров, но и от наряда Селин Дион. Перед камерой она предстала в черных лосинах и прозрачной майке, под которой виднелось белье. Соблазнительный наряд подчеркнул фигуру 51-летней Селин Дион, что вызвало восторг у ее поклонников. "Королева растяжки", "Выглядите великолепно", "Сексуально", "Именно поэтому она богиня! 51 год, а ее тело роскошное", – написали пользователи сети.