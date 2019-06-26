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Селин Дион поразила поклонников своей растяжкой

Селин Дион поразила поклонников своей растяжкой
00:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певице Селин Дион могут позавидовать тысячи красавиц, ведь в 51 год звезда имеет потрясающую фигуру.

Однако это – результат ежедневных тренировок в спортзале.

На днях Селин Дион в очередной раз это подтвердила, опубликовав эффектные фото из спортивного зала. На кадрах видно, как артистка делает растяжку перед зеркалом, поражая гибкостью своего тела. В частности, Селин Дион с легкостью подняла стройную ногу, усевшись на мягкий коврик для фитнеса.

"Тянись, танцуй, повторяй – такая команда Селин", – прокомментировала снимки Селин Дион.

 
 
 
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Stretch, dance, repeat... - Team Celine ⁣ .⁣ Stirer, danser, rpter... - Team .⁣ : @dee_termined_girl

Публикация от Cеline Dion (@celinedion)

Стоит отметить, что канадская артистка занимается под пристальным наблюдением звездного тренера. Именно она сделала для Селин Дион серию снимков и помогла сделать разминку стопы, как у балерин.

Стало известно, что у Селин Дион есть 10 тысяч пар обуви

Поклонники были поражены не только от эффектных кадров, но и от наряда Селин Дион. Перед камерой она предстала в черных лосинах и прозрачной майке, под которой виднелось белье. Соблазнительный наряд подчеркнул фигуру 51-летней Селин Дион, что вызвало восторг у ее поклонников. "Королева растяжки", "Выглядите великолепно", "Сексуально", "Именно поэтому она богиня! 51 год, а ее тело роскошное", – написали пользователи сети.

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Фигура, Селин Дион, Певица, Растяжка.
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