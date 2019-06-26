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Популярная телеведущая поделилась пикантными подробностями подготовки к свадьбе

Популярная телеведущая поделилась пикантными подробностями подготовки к свадьбе
10:22 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тодоренко призналась, что она очень волнуется и в какой-то момент даже началась истерия.

Регина Тодоренко, которая активно готовится к свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, побывала на финальной примерке подвенечного платья.

Об этом 29-летняя знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Регину сопровождали ее подруги - ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская и хореограф Елена Чирва.

"Волнуетесь? Я тоже немножко. Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая истерия", - поделилась эмоциями Регина. 

 
 
 
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#подготовкаКСвадьбе Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало). Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? Если интересно, мое платьице в горошек из @pe_for_girls Спасибо тебе, @yanafisti , что помогаешь создавать невероятные образы для моих подружек Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы во главе с нашей @alina_topalova (@ace_events ) .... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль , который отправится в мировое турне) Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться #регинатодоренко #владтопалов #СемейныебудниТТ #свадьбаТТ

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Эффектная мамочка: Регина Тодоренко снялась в пикантной фотосессии

Потом телеведущая вспомнила, что к образу невесты не хватает трусов. Но этот факт совершенно не опечалил ее. "Это не проблема, я могу и без них", - призналась Тодоренко.

В конце поста Регина обратилась к подписчикам с вопросом: "Стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже не модно?".

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Свадьба, Знаменитости, Подготовка к свадьбе, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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