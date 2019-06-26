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Певица Alyosha поразила поклонников снимком с отдыха

Певица Alyosha поразила поклонников снимком с отдыха
13:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Куда артистка отправилась с семьей, пока неизвестно, однако все поклонники заметили, что звезда предстала перед камерой без всякого макияжа.

Известная украинская певица Alyosha (Елена Кучер-Тополя) – одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, которая с легкостью позирует перед камерой без макияжа. На днях звезда в очередной раз подтвердила эту мысль, опубликовав очередное фото.

На своей официальной странице в Instagram Alyosha поделилась снимком с отдыха. Выглядела знаменитая украинка роскошно, что отметили пользователи сети.

Кроме этого, на кадре видно, что Alyosha загорала в купальнике с асимметричным вырезом и цветочным принтом. Свою голубую рубашку артистка завязала на голове, прикрыв ее солнцезащитными очками. И хоть ни сыновья, ни муж Тарас Тополя не предстали на фото, в заметке Alyosha призналась, что находится на семейном отдыхе. 

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"Жизнь – это миг. У нас есть только "сейчас", нет ни одного потом или завтра. Наш багаж с прошлым и этот миг – все, что есть. Наслаждаюсь отпуском вместе с любимыми Топольками. Счастлива. Живите на полную. Чувствуйте каждое мгновение", – мотивационно подписала фото Оля.

Но даже во время публичных выходов артистка предпочитает дневной макияж. В частности, Alyosha подводит глаза тенями и часто выбирает еле заметную розовую помаду.

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Отдых, Знаменитости, Певица, Артистка, Alyosha, Певица Alyosha, Елена Кучер-Тополя.
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