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Сергей Бабкин растрогал сеть идеальным вечером с сыном

Сергей Бабкин растрогал сеть идеальным вечером с сыном
11:48 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото, как отметил артист под своим постом в Instagram, продемонстрирован его идеальный вечер.

Солист группы 5’Nizza Сергей Бабкин умилил подписчиков свежим домашним фото, на котором проводит время с новорожденным сыном Елисеем. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Киева 18 июня.

Бабкин и малыш запечатлены на заднем дворе. Ребенок, похоже, спит в коляске, а отец в это время тихо играет на гитаре.

"Мой идеальный вечер. Моя музасфера", - указал под снимком Бабкин. Менее чем за сутки фотография собрала более 15 тыс. лайков. В комментариях подписчики музыканта восхищаются его идиллией. 

 
 
 
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Мой идеальный вечер Моя МУЗАСФЕРА @cybex.ua @__mini_u_ @cybex_global #сергейбабкин #дом #харьков #чудо #любовь

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына

Еще 14 июня Снежана Бабкина размышляла в Instagram о предстоящих родах. "Добегают последние деньки беременности, осталось совсем чуточку, и я все чаще ловлю себя на мысли, что в магазине меня каким-то чудом тянет к полкам с детским питанием, а в голове интуитивно прорабатываешь варианты, как будешь вводить прикорм. Конечно, мы не новички, есть опыт в этом вопросе. Но все же- каждый раз уникальный", - писала она в соцсети.

Для Снежаны Бабкиной новорожденный станет третьим ребенком, а для Сергея - четвертым. У музыканта также есть сын Илья от первого брака.

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Дети, Знаменитости, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Новонарожденный сын Бабкина.
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