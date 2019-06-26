Иванка Трамп в классическом наряде на официальной встрече в Белом доме

Новости шоу бизнеса: 37-летняя советница Дональда Трампа уже не впервые представляет интересы главы Белого дома на важных встречах.

Так, на днях Иванка Трамп пригласила сенаторов в резиденцию президента, чтобы обсудить насущную проблему - эпидемию фентанила в США.

Тему борьбы с опиоидами неоднократно нарушала и первая леди Мелания Трамп. Поэтому дочь президента в очередной раз решила отметить проблему.

Однако не только важная встреча привлекла внимание журналистов, но и наряды Иванки Трамп. Перед влиятельными политиками она появилась в приталенном белом платье с черными полосками. Свою талию она подчеркнула ремнем, что выглядело очень стильно. Для контраста Иванка Трамп обула черные туфли-лодочки, которые гармонично дополнили ее образ. Представительница Белого дома выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне 35-летняя сестра Кейт Миддлтон была замечена во время прогулки с сыном. Пиппа Миддлтон часто попадает в объективы папарацци во время прогулок со своим 9-месячным сыном Артуром. Из-за публичной жизни своей сестры ее личное пространство также стало слегка общественным. Поэтому, когда Пиппа замечает камеры папарацци, она пытается улыбаться и хорошо выглядеть в кадре.