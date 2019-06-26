Девушка Виктора Павлика: кто такая Екатерина Репяхова

Новости шоу бизнеса: Недавно Виктор Павлик ошеломил фанатов новостью о том, что уже три года как разведен с женой.

Оказывается, что Виктор Павлик давно встречается с 25-летней Екатериной Репяховой. Как отметила Екатерина, они не скрывали отношений, а просто не афишировали. Какую жизнь ведет девушка и что скрывает ее Instagram?

Екатерина Репяхова родилась в Днепре. Девушка переехала в Киев изучать культурологию в КНУ им. Шевченко. На ее странице в Facebook указано, что девушка работала в Вооруженных силах Израиля. Сегодня Екатерина занимает должность концертного директора Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова ведет активный образ жизни и постоянно пытается держать свое тело в тонусе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нелегко И кто вообще придумал упражнение БЕРПИ??? @romanchenko_sasha Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 24 Авг 2017 в 11:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 19 Сен 2016 в 6:17 PDT

Кроме того, Екатерина любит литературу и очень увлекается творчеством Владимира Высоцкого.

История семьи Екатерины Репяховой

Екатерина оказалась очень семейной девушкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram я родилась в самой лучшей семье Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 12 Июн 2018 в 2:49 PDT

Она с большим уважением и почетом относятся к истории своей семьи, а также часто поднимает тему Холокоста и массовых репрессий на территории Украины. Дедушка Екатерины – Василий Максимович Шаповалов, был немецким военнопленным во время Второй мировой войны, которому удалось сбежать из-под стражи через два года плена во Францию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дедушка, я всегда буду помнить о тебе Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 9 Май 2019 в 3:14 PDT

Василий Шаповалов стал французским партизаном и долго пытался добиться признания от советской власти. Его отца репрессировали КГБ еще в 37 году.