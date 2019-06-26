Девушка Виктора Павлика: кто такая Екатерина Репяхова

Оказывается, что Виктор Павлик давно встречается с 25-летней Екатериной Репяховой. Как отметила Екатерина, они не скрывали отношений, а просто не афишировали. Какую жизнь ведет девушка и что скрывает ее Instagram?
Екатерина Репяхова родилась в Днепре. Девушка переехала в Киев изучать культурологию в КНУ им. Шевченко. На ее странице в Facebook указано, что девушка работала в Вооруженных силах Израиля. Сегодня Екатерина занимает должность концертного директора Виктора Павлика.
Екатерина Репяхова ведет активный образ жизни и постоянно пытается держать свое тело в тонусе.
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Нелегко И кто вообще придумал упражнение БЕРПИ??? @romanchenko_sasha
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Кроме того, Екатерина любит литературу и очень увлекается творчеством Владимира Высоцкого.
История семьи Екатерины Репяховой
Екатерина оказалась очень семейной девушкой.
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Она с большим уважением и почетом относятся к истории своей семьи, а также часто поднимает тему Холокоста и массовых репрессий на территории Украины. Дедушка Екатерины – Василий Максимович Шаповалов, был немецким военнопленным во время Второй мировой войны, которому удалось сбежать из-под стражи через два года плена во Францию.
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Василий Шаповалов стал французским партизаном и долго пытался добиться признания от советской власти. Его отца репрессировали КГБ еще в 37 году.