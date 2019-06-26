Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии
В ВРУ внесен законопроект об удешевлении электроэнергии
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
MELOVIN зависим: украинский певец в подпольном покерном клубе
MELOVIN зависим: украинский певец в подпольном покерном клубе

Девушка Виктора Павлика: кто такая Екатерина Репяхова

Девушка Виктора Павлика: кто такая Екатерина Репяхова
18:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно Виктор Павлик ошеломил фанатов новостью о том, что уже три года как разведен с женой.

Оказывается, что Виктор Павлик давно встречается с 25-летней Екатериной Репяховой. Как отметила Екатерина, они не скрывали отношений, а просто не афишировали. Какую жизнь ведет девушка и что скрывает ее Instagram?

Екатерина Репяхова родилась в Днепре. Девушка переехала в Киев изучать культурологию в КНУ им. Шевченко. На ее странице в Facebook указано, что девушка работала в Вооруженных силах Израиля. Сегодня Екатерина занимает должность концертного директора Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова ведет активный образ жизни и постоянно пытается держать свое тело в тонусе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нелегко И кто вообще придумал упражнение БЕРПИ??? @romanchenko_sasha

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Кроме того, Екатерина любит литературу и очень увлекается творчеством Владимира Высоцкого.

Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья?

История семьи Екатерины Репяховой

Екатерина оказалась очень семейной девушкой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

я родилась в самой лучшей семье

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Она с большим уважением и почетом относятся к истории своей семьи, а также часто поднимает тему Холокоста и массовых репрессий на территории Украины. Дедушка Екатерины – Василий Максимович Шаповалов, был немецким военнопленным во время Второй мировой войны, которому удалось сбежать из-под стражи через два года плена во Францию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дедушка, я всегда буду помнить о тебе

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Василий Шаповалов стал французским партизаном и долго пытался добиться признания от советской власти. Его отца репрессировали КГБ еще в 37 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Павлик, Факты из жизни, Екатерина Репьяхова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
05 Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Проведение выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США
Гройсман: Украина и США расширяют сотрудничество
Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
Главные героины ситкома &quot;Друзья&quot; опубликовали новое совместное фото
Главные героины ситкома "Друзья" опубликовали новое совместное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь