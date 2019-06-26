MELOVIN зависим: украинский певец в подпольном покерном клубе

Новости шоу бизнеса: Полутемная комната, стол для покера и люди в черных костюмах - точно съемки уголовного блокбастера.

И все это происходит в Шоколадном домике в центре столицы. Круглые сутки здесь снимают клип на песню MELOVIN - "Ты".

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит пна канале "Україна", побывали на съемках нового клипа MELOVIN и узнали, почему певец решил снимать клип на песню, которую представил еще в прошлом году, и кому из украинских красавиц достались главные женские роли.

"Песня пошла в народ. Люди ее поют, напевают. Огромные такие мужчины начинают танцевать под нее и просто становятся детьми", - объясняет в программе "Ранок з Україною" MELOVIN.

"Ты" - вторая авторская песня молодого исполнителя. Ей уже несколько лет, а идея снять клип возникла спонтанно, так же, как и сюжет, подробностями которого поделился режиссер Тарас Голубков.

"Я несколько раз прослушал трек, взял блокнот и начал писать. Захотелось какой-то необычной атмосферы, такого игрового жанра, потому что в самой песне есть какой-то азарт. И все это привело в закрытый покерный клуб", - рассказал историю создания сюжета клипа режиссер Тарас Голубков в эфире канала "Україна".

MELOVIN и его команда уделяют внимание даже самым маленьким деталям, чтобы история получилась не только интересной, но и реалистичной.

"Эта работа будет дорогой и по деньгам, и по энергетическому вложению. Сегодня мы начали снимать в 10 утра, а заканчиваем завтра в 7", - говорит MELOVIN.

За сутки здесь, в декорациях подпольного покерного клуба, разворачивается запутанная история любви. Всех карт MELOVIN не раскрывает, даже актриса Наталья Бережная, которая играет в сериале "Реальная мистика" телеканала "Украина", перед съемками еще не представляет, какую роль будет играть в клипе.