Китти Спенсер в роскошном белом платье посетила летнюю вечеринку в Кенсингтонских садах

Новости шоу бизнеса: 28-летняя Китти Спенсер посетила лондонскую галерею Serpentine в роскошном аристократическом платье.

Китти Спенсер, без сомнения, является желанной гостьей на королевских вечеринках, поскольку ее тетя, принцесса Диана, сегодня является любимицей британцев, а также неотъемлемой частью монаршей семьи. Поэтому каждым своим появлением на масштабных светских мероприятиях 28-летняя завидная невеста пытается в очередной раз подчеркнуть свой тонкий аристократический стиль.

Так, на королевских гонках Китти Спенсер очаровала элегантным образом, а для летней вечеринки выбрала роскошное, королевское одеяние. Она появилась перед папарацци в воздушном шелковом платье молочного оттенка с трендовыми рукавами в виде кейпа. Таким образом ее плечи были закрыты, как требуют правила королевской семьи.

Стоит отметить, что над нарядом Китти Спенсер работал итальянский модельер Alberta Ferretti, поэтому оно появилось в коллекции только в лимитированном количестве. Декольте платья было украшено светлым бисером и пайетками, пояс из которых также подчеркивал ее талию. Дополнением образа стали массивные бриллиантовые аксессуары, а именно - браслет и продолговатые серьги.