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Alyona Alyona блеснула фигурой на озере в Барышевке

Alyona Alyona блеснула фигурой на озере в Барышевке
09:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике среди камышей местного озера.

Украинская хип-хоп-знаменитость Alyona Alyona после отпуска на пляжах Барселоны (Испания) позабавила своих поклонников пляжной фотографией их Барышевки (Киевская область).

"Барселона Барселоной, а в Барышевке на озере тоже харашо!" - посмеялась исполнительница.

В целом Alyona Alyona (Алена Савраненко) отличается хорошим чувством юмора и самокритичностью, чем не всегда могу похвастаться восходящие звезды. Так, во время отпуска в Испании забавным видео в Instagram исполнительница потроллила свою пышную комплекцию.

Alyona Alyona в розовом купальнике: фото с отдыха реперши

Недавно Alyona Alyona представила новое лирик-видео к песне "Якби я була не я" из своего дебютного альбома "Пушка". Автором анимационного ролика стал украинский художник и аниматор Сашко Даниленко, известный сотрудничеством с группами DakhaBrakha и ТНМК.

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Отдых, Знаменитости, Барышевка, Alyona Alyona, Певица Alyona Alyona.
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