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СМИ: непомерные траты герцогов Сассекских печалят британцев

СМИ: непомерные траты герцогов Сассекских печалят британцев
19:12 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: На днях Сеть облетела новость о чрезвычайных тратах принца Гарри и Меган Маркл на ремонт их особняка "Фрогмор".

По данным иностранных СМИ, чета потратила на обустройство семейного гнездышка три миллиона долларов.

Однако на этом неразумные траты не закончились. Daily Mail сообщает, что Меган и Гарри тратят 750 000 фунтов стерлингов на охрану коттеджа "Фрогмор". Этих средств хватает на оплату труда двадцати офицеров полиции.

По данным издания, оплата безопасности герцогов Сассекских производится за счет налогоплательщиков. Экс-глава отдела по защите членов королевской семьи, суперинтендант в отставке Дэй Дэвис рассказал изданию, что многим кажется нецелесообразным занимать такое количество полицейских для охраны двоих человек.

Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании. О вероятной конкуренции герцогинь слухи ходят по сети уже около полугода, однако официального подтверждения эта информация до сих пор не получила.

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Все по теме:

Англия, Бюджет, Принц Гарри, Британия, Королевская семья, Траты, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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