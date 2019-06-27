Умилила: семейная фотоссесия Джамалы на лавандовом поле

Автором новых фотографий стала семейная фотографша Екатерина Зерова, которая не первый раз снимает семейные пары или одних женщин в лавандовом поле в летний период. Джамала тоже решила сделать несколько снимков для домашнего архива, поэтому приняла участие в фотосессии со своим подрастающим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром.
Для съемки Джамала надела легкое макси-платье белого цвета с цветочными принтами, в то время как сын и муж одели белый "верх" и черные шорты. Артистка выглядела по-настоящему счастливой и охотно позировала перед камерой посреди просторного поля.
"Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха"
В милой “Johnny, Yes Papa”!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб
Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже,
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!! *ана - мама крымскотатарский", - так прокомментировала свои фотографии со своей семьей певица Джамала.
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Человеку год и три: Смех, капризы. Научи, Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться, Чтоб хотелось жить и петь, И с тобой все кашки есть. Как "качать", не зная жанра, Подпевая "хахаха" В милой “Johnny, Yes Papa”! Как увижу я тебя, пожелаю всем добра, всем здоровья и любви. Ты пружинку заводи, не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась, а с тобой всегда игралась. Рано утром, ночью поздней Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратиться на сон, Ведь задач-то полон дом!!! *ана - мама крымскотатарский Photo: @katyazerova #наивностистих #человекпружина #эмиррахман
Поклонники Джамалы в соцсетях не остались в стороне от комментариев и с восторгом отреагировали на снимки: "Очень хорошая пара, удачи вам!", "Эмир такой серьезный", "Хорошенький", "Как похож на папу", "Мама-красавица", "Няшечка! Счастья вам".