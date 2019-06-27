Умилила: семейная фотоссесия Джамалы на лавандовом поле

Новости шоу бизнеса: Локация была действительно удивительной - лавандовое поле и ничего лишнего.

Автором новых фотографий стала семейная фотографша Екатерина Зерова, которая не первый раз снимает семейные пары или одних женщин в лавандовом поле в летний период. Джамала тоже решила сделать несколько снимков для домашнего архива, поэтому приняла участие в фотосессии со своим подрастающим сыном Эмиром-Рахманом и мужем Бекиром.

Для съемки Джамала надела легкое макси-платье белого цвета с цветочными принтами, в то время как сын и муж одели белый "верх" и черные шорты. Артистка выглядела по-настоящему счастливой и охотно позировала перед камерой посреди просторного поля.

"Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашки есть.

Как "качать", не зная жанра,

Подпевая "хахаха"

В милой “Johnny, Yes Papa”!

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб

Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже,

чтоб не тратиться на сон,

Ведь задач-то полон дом!!! *ана - мама крымскотатарский", - так прокомментировала свои фотографии со своей семьей певица Джамала.

Поклонники Джамалы в соцсетях не остались в стороне от комментариев и с восторгом отреагировали на снимки: "Очень хорошая пара, удачи вам!", "Эмир такой серьезный", "Хорошенький", "Как похож на папу", "Мама-красавица", "Няшечка! Счастья вам".